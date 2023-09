Melella adelantó que envió un proyecto de ley para regular los alquileres fueguinos

El gobernador, Gustavo Melella, adelantó hoy que envió un proyecto de Ley de Alquileres a la Legislatura en el cual ya cuenta con "consensos necesarios para que salga" aprobado. "Lo estuve charlando y tenemos los consensos necesarios para que salga y si Dios quiere en la próxima sesión podamos aprobarla", confirmó en diálogo con Radio Nacional Ushuaia.

El mandatario evitó dar precisiones sobre el proyecto, pero advirtió que "cuando uno toma decisiones no deja a todo el mundo contento" porque "hay sectores en nuestra provincia, en el país y en mundo que especulan o deciden para dónde llevar su inversión, pero para eso está el Estado para poner un punto de equilibrio".

La crisis habitacional y de alquileres que afecta a la ciudad de Ushuaia, es fogoneada por los crecientes alquileres temporarios, muchos de ellos truchos. "Esto pasa en el mundo, pasó en Nueva York con los temporarios, nosotros vamos por ese camino y algunos protestarán, algunos putearán, pero ahí está el rol del Estado de poner un punto de equilibrio. Esto no es un libre albedrío, cada uno hace lo que quiere, lo que digo, porque sabes que nuestros docentes no pueden volver a alquilar, no les alcanza el salario".

En la emisora, el Gobernador contó una situación reciente donde el Gobierno tuvo que "inventar departamentos para una médica que se contrató y no conseguía alquiler. Casi perdemos especialistas que no hay en el país por falta de alquiler. Tuvimos que pedirle a algún empresario que tenga consideración y gracias a Dios la tuvo".

"Después nos quejamos que no tenemos médico, después nos quejamos que no tenemos docente, de que no tenemos policías, porque seguramente esa gente que alquila temporario no vive acá o se toma un avión y se va a atender a otro lado, entonces ahí es donde el Estado tiene que poner un punto de equilibrio", aseguró.

Puntualmente, Melella afirmó que el proyecto de ley apunta "a los temporarios", ya que están perjudicando al vecino común que tiene que alquilar" y que "si lo hubiera podido hacer lo hago por decreto".