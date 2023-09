Docentes del SUTEF protestaron en un acto del Gobierno en Río Grande

Docentes del Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) llevaron adelante hoy una protesta durante un acto del gobierno encabezada por el gobernador Gustavo Melella en el 6º Congreso Internacional de Educación e Inclusión que se lleva adelante en la ciudad de Río Grande.

Los docentes levantaron pancartas consignando por aumentos salariales, un reclamo que viene hace tiempo desde el sector docente debido a la imparable inflación y los costosos alquileres en la Provincia.

Respecto a la manifestación, el secretario General del gremio, Horacio Catena, dijo que “la intención fue que quede claro que la organización sindical, con respeto, con mucha templanza, con mucha educación, se ha manifestado para que se entienda que no es un problema de la dirigencia, sino que es un problema de la docencia de su conjunto y que los contextos también hacen a los congresos”.

Recordó que “venimos de reuniones y reuniones y no se resolvió el tema. Entonces, nos parece que es un momento muy difícil de la Argentina, un momento muy difícil de la provincia, pero sobre todo es un momento muy difícil para los trabajadores y trabajadoras, y entonces hay que poner la prioridad. Yo lo he dicho ayer en mi discurso, frente a la Casa de Gobierno, hay que ver dónde se ponen las prioridades, y la prioridad está puesta para nosotros en los salarios de los trabajadores, en resolver el problema habitacional en toda la provincia y en resolver la referencia de los alimentos y bienes de uso y consumo diario, porque hacen a la situación insostenible que tenemos”.

Catena explicó que “una familia tipo necesita 514.000 pesos para vivir, bueno, ni con doble cargo y medio, una maestra podría sostener su vivienda. Nosotros tenemos muchísimas compañeras que son cabezas de familia. Entonces, la locura es eso, es no ponerle freno a la inflación pudiendo tomar medidas, la locura es no poner el centro en los que se la están llevando toda porque, como venimos diciendo. La devaluación y la inflación no es una medida neutral, es una medida que tiende a dar mayor volumen de ingresos a los sectores concentrados de la economía como son la actividad financiera o bancaria, la actividad petrolera, las actividades vinculadas al turismo, eso sería una locura, no tocar eso”, remarcó.

Para finalizar diciendo que “el problema de inflación tiene múltiples causas, algunas son nacionales y de la macroeconomía y otras se pueden resolver o por lo menos mitigar en las provincias y en los municipios. Y nosotros le hemos pedido a los tres intendentes y al gobernador de la provincia que se junten y que nos pongamos de acuerdo, en tres o cuatro políticas públicas, que le den satisfacción a todos los sectores populares. En esas luchas estamos y de eso se trató la manifestación en el Congreso, marcar que la docencia no es insensible, que le gusta participar de la jornada de capacitación y de la propuesta pedagógica. Pero que eso no lo hace complacientemente con la situación que vive a diario. Así que me parece que ha estado muy ajustado lo que discutió el Congreso provincial y lo que se llevó adelante”, concluyó el sindicalista.