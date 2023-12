Por primera vez Vuoto habló de la muerte del senador Matías Rodríguez

El intendente, Walter Vuoto, habló hoy por primera vez del desencadenante que llevó al senador Matías Rodríguez a tomar la trágica decisión de su suicidarse y en el cual él se vio involucrado por mantener presuntamente una relación con la esposa de su amigo y compañero de militancia.

En una entrevista con la Ciudad Despierta, por Radio Nacional Ushuaia, el jefe comunal comenzó diciendo que por lo sucedido "uno está lleno de dolor, de vacío y de incomprensión. También es cierto que muchos han aprovechado, como siempre digo, los carroñeros para inventar fake news y los fabricantes de fake news. Pero en este suceso siempre digo lo mismo el respeto, y yo sé también que todos estaban esperando una palabra, y en este sentido esa palabra llegó porque cada uno atraviesa un proceso personal. Y hoy, también pasando ese proceso, tengo la necesidad de charlar, de hablar, y de aclarar un montón de temas que no fueron como se dijeron".

En ese sentido, dijo que "nosotros iniciamos un camino con un grupo de pibes y pibas hace 19 años, en donde soñábamos con ser el recambio general de la política de Tierra del Fuego, que es lo que se ha logrado. Y obviamente en esta decisión, uno atraviesa procesos y estos procesos son de mucha reflexión y de pensar para adelante".

Sobre cómo se originó el desenlace que llevó a la muerte al Senador, Vuoto aclaró que "realmente no es como se dijo en algunos medios, en unos fake, está todo en las declaraciones, en la causa, no tenemos nada que esconder, siempre estado de disposición y realmente me parece que no hay que alimentar el morbo, porque ha tenido mucho morbo también esta situación". En esa línea, agregó que esa noche en donde presuntamente fue hallado junto con la esposa de Matías Rodríguez "no existió tal golpiza como lo dijeron, eso es una locura", pero confirmó que hubo "una discusión".

"Uno siempre estaba a disposición y me parece que la utilización de esto también a partir de los carroñeros hizo que muchas veces la información se confundan sin entender cómo se lastima las personas que están en el medio, a los hijos, a los seres queridos, a los familiares y me parece que hay que tener mucho cuidado también porque es una situación muy compleja, el que ha tenido estas situaciones en la familia sabe que es muy compleja y muy difícil de enfrentar, cada uno hace un proceso, cada uno hace un duelo y entiendo la desinformación, entiendo las distintas miradas y las dudas que generan a partir de la desinformación, pero claramente nosotros entendemos que hemos sido muy sinceros".

Consultado en la emisora sobre cómo impactó esto en su familia, el Intendente dijo que la situación "es muy compleja para todas las familias, sobre todo para los chicos, pero ahí estamos trabajando, charlando con ellos, con el grupo familiar, procesando lo que pasó".

Respecto a su ausencia durante el hecho trágico, el Intendente dijo "cada uno atraviesa un duelo con las herramientas que tiene. No sé si alguien puede decirle a otro cómo pasar ese proceso, y eso ha generado un profundo dolor y un profundo vacío".

También, Vuoto descartó renunciar al cargo, pese a la presión social por el escándalo con la mujer de Rodríguez.

En la causa ya declararon Laura Ávila, esposa de Rodríguez, Alejandro Miño y Horacio Leguizamón, los custodios del senador, su exsecretaria Valeria Aciar -prima de Ávila-; y el psiquiatra Elías Hamra, médico del hospital Moyano que atendía al militante de La Cámpora desde hacía dos años.