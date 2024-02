La dura respuesta de Villarruel a la Senadora Duré sobre Malvinas: “Tenga el respeto de no usar la politiquería barata”

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, respondió con dureza a la senadora kirchnerista, María Eugenia Duré, quien le había reprochado una declaración de rechazo por parte del gobierno nacional y su persona, a la presencia del ministro de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, David Cameron, en las Islas Malvinas.

El cruce se dio durante la sesión preparatoria del Senado, donde la parlamentaria fueguina afirmó que “la causa Malvinas ha sido denostada por el gobierno del presidente Javier Milei, porque estuvo el Sr. Cameron en las Islas Malvinas y no hubo ninguna declaración de rechazo por parte del gobierno nacional, de su parte y tampoco de Cancillería”.

Asimismo, le dijo a la Vicepresidenta que “a ustedes la cuestión Malvinas no les importa, no les interesa, no la rechazan, no la reclaman y dejan que vengan usurpadores”.



Sin titubear, la presidenta del Senado salió al cruce de esas acusaciones pidiéndole a Duré que “cuando se refiera a la causa Malvinas tenga el respeto de no usar la politiquería barata”.

“Soy hija de un veterano de guerra, y Malvinas no es un tema de campaña; en mi casa en el 82 mi padre dio la vida y ofreció su tranquilidad, su cuerpo, su sangre y sus camaradas para que este país sostuviera el reclamo de soberanía. Por favor tenga el respeto de no usar la causa Malvinas cuando es de todos los argentinos”, apuntó Villarruel.