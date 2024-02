La viceintendenta de Ushuaia, Gabriela Muñiz Siccardi, se refirió hoy al discurso del intendente Walter Vuoto en la la 41° apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, donde coincidió en encarar el “camino del diálogo” en medio del conflicto del gobierno nacional con las provincias y las políticas de ajustes que encara la administración del presidente Javier Milei.

La Presidenta del Concejo Deliberante dijo – en diálogo con Ushuaia 24- que “el Intendente pudo declarar claramente cuáles son los problemas que tiene la ciudad y los problemas que nos ha llevado a nivel nacional con la paralización de todas las obras que teníamos encargadas para hacer una ciudad más sustentable, una ciudad con mayor transitabilidad, pero como bien dijo, seguiremos haciendo el esfuerzo con diálogo”.

En ese sentido, dijo no compartir “el ajuste, no compartimos que a nivel nacional la gente quede afuera, porque también se siente acá, no es solo en Buenos Aires”, sin embargo, remarcó que “el Intendente nos llamó al diálogo, a la construcción, y creo que por ahí va por tratar de ver cómo cada uno podemos mejorar en este momento tan difícil que estamos”.

En cuanto a la obra de la pasarela Damiana Fique, encarada en el 2023, la ex titular de la secretaria de Planificación e Inversión Pública señaló que “precisamente esa obra es donde más énfasis estamos poniendo, donde el Intendente ha mencionado, porque es un fondo internacional que la Nación no tiene que reintegrarlo, así que no tendría por qué suspenderlo”.,

“Nosotros ya hemos tenido reuniones con el Banco y nos dicen que es un tema justamente nacional, que no es un tema internacional, que ellos están dispuestos a seguir pagando cada uno de los certificados para que esta obra se termine. Siguen en esta semana y la semana que viene reuniones para lograr destrabar eso”, concluyó.