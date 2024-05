Río Grande fue parte de una serie de allanamientos realizados en todo el mundo por material de abuso sexual infantil

La ciudad de Río Grande e parte de una serie de allanamientos realizados en todo el mundo por explotación sexual de menores, a través de distribución de material pornográfico infantil, y en dond se secuestraron 8 notebooks, 15 celulares y 3 dispositivos de almacenamiento.

El allanamiento fue llevado adelante por la División Delitos Complejos de la ciudad de Rio Grande, que participó en la “Operación Internacional Aliados por la Infancia III” en la que se llevaron a cabo 33 allanamientos conjuntos y coordinados en 12 provincias de la República Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 7 países del continente americano y europeo. La operación se realizó con el fin de desbaratar redes de transmisión y producción de material de abuso sexual infantil, que se encuentran operando en todo el mundo.

La investigación fue impulsada por las autoridades de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, el U.S. Department of Homeland Security de Estados Unidos y el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. Ambas instituciones cooperan mutuamente para combatir la explotación sexual de menores a partir de la utilización del sistema de investigación estadounidense “Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System (ICACCOPS)” y “Child Protection Sistem (CPS)”.

La investigación derivó en objetivos ubicados en la provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Río Negro, Salta, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán. Además, su alcance trascendió fronteras, extendiéndose a 7 países: Alemania, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana.

En nuestra provincia, se trabajó sobre un objetivo y la acción fue coordinada por el Juzgado de Instrucción N° 1 del Distrito Judicial Norte, a cargo de la Dra. María Rosa Santana, la Dirección Pericial del Distrito Judicial Norte en la persona del Perito Informático Matías Taborda de la División Delitos Complejos de Río Grande de la Policía Provincial.

En el marco del operativo realizado en esta ciudad se secuestraron 8 notebooks, 15 celulares y 3 dispositivos de almacenamiento, los cuales serán posteriormente peritados por personal técnico idóneo.