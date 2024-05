La dirigencia política fueguina se unió para firmar el amparo colectivo contra el tarifazo del gas

El Gobernador, intendentes, diputados, senadores, concejales, entre otros se mostraron hoy en unidad para firmar el amparo colectivo en la Justicia Federal en contra del tarifazo de gas aprobado por el Gobierno nacional en complicidad con la empresa Camuzzi Gas del Sur.

En la firma realizada en Casa de Gobierno, el gobernador Gustavo Melella, resaltó que “hoy es un día histórico en la Provincia” porque “estamos todos”, agradeciendo a los intendentes, cámaras empresariales, dirigentes sindicales y el arco político, senadores, y diputados del oficialismo del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, emprendedores y comerciantes, clubes y universidades que “han adherido contra el brutal tarifazo”.

Seguidamente, José Luis Iglesias, presidente de la Cámara de Comercio de Río Grande, declaró que “los fueguinos sabemos que depende de nuestra subsistencia del gas y si no tenemos calefacción esto se hace imposible. Nos parece absurdo un recurso que, genuinamente generamos en nuestra Provincia, de alguna extraña forma viene con un incremento de una tarifa muy grande que hace las realidades de la vida normal imposible”.

El intendente de Río Grande, Martín Pérez, dijo que “es impagable el auto de la tarifa que han recibido nuestros vecinos, y eso es una decisión del gobierno nacional de caerle con toda la fuerza a quienes más lo necesitan” y “esta iniciativa para frenar la decisión del gobierno nacional hay que acompañarla y por eso la celebro”.

“Nosotros el viernes pasado nos reunimos con organizaciones deportivas que nos manifestaron la preocupación que tienen y nos pasa a nosotros en nuestro Municipio, en los gimnasios municipales de recibir boletas de 30 a 40 mil pesos de gas hemos recibido trifas de casi un millón de pesos y se nos hace casi imposible”, lamentó el Jefe comunal e informó que como Municipio se presentó, también, una medida ante la Justicia que “viene a dar fuerza” al amparo colectivo.

El intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, dijo que tras las inversiones que se han realizado tanto del Municipio como de la Provincia “nos encontramos con este brutal ajuste y así como le pasa a tantos emprendedores, aserraderos, les pasa nuestros vecinos que pagaban 4 mil pesos a pagar 60 mil pesos”.

También los espacios públicos que sufren los incrementos y que son “un despropósito”, agregó el Intendente.

La vicepresidenta de CAME y presidenta de la Cámara de Comercio de Ushuaia, Claudia Fernández, manifestó que “por más que piensen que somos la única provincia lejana, estamos muy cerca para decir que de esta manera no”

“Nuestros comercios, en toda la Provincia y el país, con 19 meses consecutivo de caída de ventas y es imposible para un comercio poder trabajar sin tener algo organizado y no es lo que pedimos. No podemos recibir un día una factura y al día siguiente un 100 por ciento más. En Tierra del Fuego los trabajadores no son un número”, fustigó la mercantil.

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, presente en la presentación de la firma del amparo, resaltó la unidad en el acto y dijo que “por fuera no presentamos un amparo y creímos que es mejor presentarlo junto” a diferencia de Río Grande.

Por otro lado, el Jefe comunal cuestionó que “no es que no hay recursos para la clase media, sino que el tema del gobierno es donde pone sus recursos” y “por primera vez en la historia está transfiriendo los recursos a las clases dominantes al 3 o 4 por ciento, que tiene el 70 por ciento de la riqueza del país”.

En la Ley Bases “vemos que les baja impuestos a los grandes empresarios de la Argentina es la primera vez que hay tal transferencia de los sectores populares a los sectores pudientes. El recurso está y el tema es ver la decisión del ‘señor’ para administrar esos recursos”, analizó el camporista.

En ese sentido, rechazó titular como un “sinceramiento de tarifas” porque “esos recursos se les saca a los comercios, pymes, a los clubes, a la cultura”, con lo cual “los mercados no resuelven nada y tampoco lo van a resolver”.

En tanto, el Gobernador tomó la palabra para señalar que "el incremento de tarifa gas es discriminatorio porque no es lo mismo el consumo de gas que puede haber en La Pampa o la Provincia de Buenos Aires, o Entre Ríos, porque tenemos un consumo muchísimo más alto".

"Uno puede dar discusión, pero tienen que ser razonables y en este sentido no hubo y es un disparate, letal el aumento que vivimos y el aumento que se venía que quedó suspendido por un mes, con lo cual iba a ser más lapidario", criticó Melella.