Novak Djokovic se retiró del tenis por una lesión

Novak Djokovic se retiró el martes del Abierto de Francia por una lesión en la rodilla, poniendo fin a su defensa del título y significando que renunciará al primer puesto del ranking.

El torneo anunció la noticia, diciendo que Djokovic tiene un desgarro del menisco medial de su rodilla derecha. La extensión de la lesión se encontró durante un examen de resonancia magnética un día después de que Djokovic se lastimara durante una victoria en cuarta ronda contra el No. 23 Francisco Cerundolo que duró cinco sets repartidos en más de cuatro horas y media.

Se suponía que el 24 veces campeón de Grand Slam se enfrentaría al No. 7 Casper Ruud, subcampeón de cada uno de los dos últimos años en Roland Garros , en los cuartos de final el miércoles. En cambio, Ruud pasa fácilmente a las semifinales, donde se enfrentará al No. 4 Alexander Zverev o al No. 11 Alex de Miñaur.

Con Djokovic, dueño de tres títulos del Abierto de Francia, fuera del grupo, y Rafael Nadal, dueño de un récord de 14, eliminado en la primera ronda, alguien tendrá el trofeo masculino del Abierto de Francia por primera vez el domingo.

El grupo de contendientes restantes incluye al actual No. 2 Jannik Sinner , un italiano de 22 años que derrotó al No. 10 Grigor Dimitrov 6-2, 6-4, 7-6 (3) el martes para llegar a las semifinales y ahora es asegurado que reemplazará a Djokovic en la cima del ranking ATP la próxima semana.