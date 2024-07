Qué se sabe del intento de asesinato a Donald Trump

Un tiroteo en el mitin de Donald Trump en Butler, Pensilvania, está siendo investigado como un intento de asesinato del expresidente y presunto candidato republicano, dicen funcionarios policiales.

Un tirador ha muerto y un asistente ha muerto. Dos asistentes están heridos de gravedad. La campaña de Trump dice que está "bien" después de ser sacado del escenario y está siendo revisado en un centro médico local.

EL INTENTO DE ASESINATO

A las 6:02 pm del sábado, al ritmo de "God Bless the U.S.A.", el ex presidente Donald Trump subió al escenario en el recinto ferial en Butler, Pensilvania, saludando a la multitud que vitoreaba y acomodándose en su discurso habitual bajo un sol abrasador de verano.

Unos minutos más tarde, Trump señaló una proyección de un gráfico que mostraba un aumento en los cruces fronterizos ilegales bajo el hombre contra el que se postula, el presidente Joe Biden. "Ese gráfico tiene un par de meses", dijo Trump a la multitud. —Y si quieres ver algo realmente triste...

Fue entonces cuando sonaron los disparos, al menos cinco. Trump se agarró la oreja mientras agentes del Servicio Secreto con trajes oscuros corrían hacia él. Cayó al suelo mientras los agentes gritaban: "¡Bájense!". Los miles de asistentes al mitin que se agolpaban en el campo frente a él se movían al unísono, cayendo mientras el silencio se extendía por el césped, interrumpido solo por un grito ocasional.

LO QUE SE SABE

► Lo que sucedió: Trump estaba mostrando un gráfico de números de cruce fronterizo cuando se escuchó un estallido. Trump dijo más tarde en las redes sociales que una bala "atravesó la parte superior de mi oreja derecha".

►Lo que sabemos sobre el tirador: Dos funcionarios dijeron a The Associated Press que el atacante no asistió a la manifestación y que fue abatido por agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos. La policía recuperó un rifle estilo AR en la escena, dijo una fuente de AP.

►La respuesta de Biden: En un discurso televisado, el presidente dijo que "todo el mundo debe condenar" el ataque. La Casa Blanca también dijo que Biden habló con Trump por teléfono.

El FBI dice que será la principal agencia de aplicación de la ley que investigará el intento de asesinato del ex

presidente Donald Trump.

La oficina dice que trabajará con el Servicio Secreto y las fuerzas del orden locales y estatales.

El fiscal general Merrick Garland ha dicho que la ATF, la oficina del fiscal federal en el Distrito Oeste de Pensilvania y la división de seguridad nacional del Departamento de Justicia también están investigando.