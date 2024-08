En medio del veto a las jubilaciones, Ocaña pidió terminar con "regímenes especiales como los de Tierra del Fuego"

La legisladora porteña Graciela Ocaña le reclamó al presidente Javier Milei terminar con "regímenes especiales, como el de Tierra del Fuego" antes de vetar la ley aprobada por el Congreso que otorga incrementos en las jubilaciones por la fuerte crisis económica y panorama de recesión.

En una reciente publicación en la ex Twitter, la exministra de Salud -durante el gobierno de CFK- instó a la administración actual a centrarse en áreas específicas donde se identifican gastos significativos, como las jubilaciones de privilegio, los gastos reservados de la SIDE, y los regímenes especiales, como el de Tierra del Fuego. “Tal cual se comprometió, el Gobierno debe terminar con los gastos excesivos, empezando por las jubilaciones de privilegio, los gastos reservados de la SIDE, regímenes especiales como los de Tierra del Fuego, los militantes de La Cámpora en el poder, los viajes y todos los gastos en el Estado que se comprometió en eliminar y hasta ahora no ha hecho”, apuntó.

La parlamentaria subrayó que los jubilados no deben ser el blanco de los recortes. “Los jubilados no pueden ser la prioridad a recortar en esta lista, Presidente @JMilei”, enfatizó Ocaña, destacando la importancia de que las medidas de ajuste no impacten desproporcionadamente en aquellos que ya están en una situación vulnerable.

Este llamado de Ocaña se produce en un momento en que la administración de Milei está enfrentando críticas por sus políticas de austeridad y que en este caso golpea a las jubilaciones que quedaron muy por debajo al elevado costo de vivir en una argentina con precios dolarizados.