El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Sebastián Iriarte, expresó que la retirada del Gobierno nacional fue uno de los principales factores que definió la gestión de la ciudad en 2024. En diálogo con FM Master’s, Iriarte destacó que este desfinanciamiento generó "incertidumbre" y la interrupción de diversas obras clave, tanto planificadas como en ejecución.

Según Iriarte, "fue un año intenso, con muchos desafíos de gestión y dificultades", y explicó que la economía de Argentina sufrió un golpe considerable con el cambio radical en su rumbo, lo que generó "un cimbronazo" en los primeros meses del año. La inflación y la incertidumbre derivada de estas decisiones afectaron gravemente la administración municipal.

Un claro ejemplo de las dificultades fue la paralización de obras públicas debido a la falta de financiamiento. Más de 20 mil millones de pesos no se destinaron a proyectos ya planificados, lo que impactó negativamente en la calidad de vida de los ciudadanos y afectó la realización de proyectos como la reparación vial del ingreso a la ciudad y la construcción de viviendas.

En ese sentido, citó como ejemplo que “el plan de obras no fue el que esperábamos por el retiro de la financiación del Estado nacional, pero pudimos corregir eso y se viene avanzando bien”. En esa línea, advirtió que “esa retirada del Gobierno nacional marcó nuestra gestión este año ya que más de 20 mil millones de pesos no se destinaron a obras para la ciudad que ya estaban planificadas, y que al no concretarse afectan a la calidad de vida de los vecinos y vecinas, e incluso de quienes nos visitan”.

“Tenemos paradas obras de infraestructura de agua que se dieron de baja, viviendas que no se pudieron terminar, obras que no se concretaron como la de la reparación vial del ingreso a la ciudad, la cual vamos a intentar realizar con fondos propios”, enumeró.

Además, Iriarte mencionó la interrupción de fondos internacionales del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), lo que impidió que se concretara la pasarela Pedro Fique para el 140º aniversario de Ushuaia, una obra crucial para la revitalización de un sector histórico de la ciudad.

El funcionario destacó que, como consecuencia de la retirada de fondos, muchos contratos se rescindieron, otros quedaron estancados y diversos proyectos no avanzaron a pesar de haberse entregado anticipos financieros. "Lo que hizo la Nación fue pasar la motosierra, cortando el financiamiento sin sentarse a negociar con las empresas involucradas", criticó.

Mirando hacia el futuro, Iriarte aseguró que en 2025 el Municipio de Ushuaia defenderá los intereses de la ciudad y sus vecinos, y tratará de encontrar un equilibrio entre la continuidad de la obra pública, la recomposición salarial de los trabajadores municipales y la provisión de servicios esenciales. Consideró que el próximo año, siendo electoral, será clave para resolver los problemas de financiamiento y continuar con el desarrollo de la ciudad.

En esa coyuntura consideró que “tenemos que encontrar un punto de equilibrio entre continuar con la obra pública, recomponer el salario de los trabajadores municipales, y brindar los servicios que brinda el Municipio; no podemos generar un desequilibrio económico porque sería muy difícil en este contexto nacional en el que no llegan los aportes de la Nación y de organismos internacionales para realizar obra pública y diversos proyectos”.

Finalmente, Iriarte concluyó que, si bien siempre hay aspectos para mejorar en la gestión municipal, es fundamental hacer más eficientes los servicios que brindan. Sin embargo, subrayó que también dependen de las decisiones políticas del Gobierno nacional, que, según él, "pasó la motosierra sin tener en cuenta a los vecinos y vecinas de la ciudad".