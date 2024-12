La empresa de viajes online Despegar ha sido adquirida por el grupo de inversión europeo Prosus por un monto de US$ 1.700 millones, según informó la compañía en un comunicado oficial. Este anuncio provocó un fuerte incremento en el valor de las acciones de Despegar, que experimentaron un alza del 30% en Wall Street.

Según los términos de la transacción, los accionistas de Despegar recibirán US$ 19,50 por acción en efectivo, lo que representa una prima de aproximadamente 33% sobre el precio de cierre de US$ 14,65 al 20 de diciembre de 2024, y una prima del 34% sobre el precio de cotización medio ponderado por volumen de 90 días. Esto sitúa el valor total de Despegar en unos US$ 1.700 millones.

El Consejo de Administración de Despegar recomendó a los accionistas que voten a favor de la transacción, siguiendo el consejo unánime de un comité especial compuesto por consejeros independientes, que fue creado específicamente para evaluar este acuerdo.

Prosus, un inversor con vasta experiencia en la creación de empresas tecnológicas líderes a nivel mundial, aportará importantes recursos, conocimientos operativos y capacidades avanzadas en inteligencia artificial, lo que se espera beneficiará a Despegar en su expansión y desarrollo en América Latina.