Milei descarta reforma jubilatoria este año y desmiente al titular de la ANSES: "No es el momento"

El presidente Javier Milei aclaró hoy que la reforma jubilatoria no será discutida en el corto plazo, desmintiendo así las declaraciones del director ejecutivo de la ANSES, Mariano de los Heros, quien había anticipado la posibilidad de impulsar un cambio en el sistema previsional antes de fin de año.

En un contexto electoral, Milei señaló que no se contempla la reforma previsional para este año, echando por tierra cualquier debate sobre la cuestión. De los Heros había señalado que el Gobierno buscaría avanzar con una reforma antes de diciembre, lo que fue rápidamente desmentido por el mandatario.

En cuanto al vencimiento de la moratoria previsional, que tendrá lugar el próximo 23 de marzo, de los Heros ratificó que quienes no lleguen a los 30 años de aportes no tendrán derecho a la jubilación. Además, el funcionario insistió en la creación de una Prestación de Retiro Proporcional, un mecanismo que permitiría jubilarse de acuerdo a los años de aportes, con un haber mínimo equivalente al 80% de la Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM), que en febrero alcanza los $218.469. Esta propuesta había sido retirada previamente por el Gobierno, ya que se consideraba que no sería aprobada en el Congreso.