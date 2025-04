Parodi, sin filtro sobre el radar inglés: “Alguien tiene que investigar quién carajo permitió esto y nos traicionó”

Juan Carlos Parodi, presidente del Centro de Excombatientes de Ushuaia, reclamó hoy que se realice una investigación exhaustiva para saber quién o quiénes fueron responsables de la instalación del radar inglés en Tolhuin, instalado por la empresa LeoLabs, y apuntó a la Justicia y a la Legislatura de Tierra del Fuego por su inacción frente a un escandaloso caso de soberanía.

En declaraciones a Radio Provincia Ushuaia, el héroe de Malvinas sostuvo que "lo que más me molesta es la forma en que entró ese aparato, tiene un tufillo bastante raro”, expresó Parodi y afirmó que "el inglés sigue haciendo lo que se le da la puta gana en el país".

El radar, que actualmente se encuentra desconectado -según confirmó-, fue motivo de una acción judicial por parte del Municipio de Tolhuin, que busca su desarme y el cobro de una multa, aunque la presentación fue devuelta por la Justicia provincial por estar mal formulada. Para Parodi, esa situación demuestra que “nadie quiere hacerse cargo” .

"El radar no se mueve con un generador"

En relación al funcionamiento del equipo, Parodi explicó que se trata de una tecnología que necesita alta tensión eléctrica (13.200 volts) para emitir ondas y recibir información. “Ese aparato no lo prendés con un generador. Si no tiene energía de emisión, no tiene datos para transmitir”, afirmó. Aseguró además que el equipo no está operativo actualmente, ya que “se retiraron los tres fusibles de la bajada de media tensión” desde el poste cercano a la ruta.

Una Legislatura ausente

Por otra parte, el referente de excombatientes también cuestionó el rol de los legisladores fueguinos: “¿Por qué no se formó una comisión investigadora? ¿Por qué la Legislatura no actuó? ¿Y la Justicia? ¿Por qué nadie investiga cómo entró este radar?”. La misma inquietud trasladó al Congreso del porqué no se formó una Comisión Investigadora.

"La Legislatura tiene razones constitucionales para hacerlo, y desde el año pasado no se mueve", apuntó Parodi.

Mencionó incluso el nombre de la exdiputada nacional Mabel Caparrós, quien según trascendidos, habría estado vinculada al expediente de autorización del radar. “No da explicaciones y nadie se las pide. Todos miran para otro lado”, disparó.

Finalmente, Parodi ratificó que los centros de veteranos acompañarán la acción legal iniciada por el Municipio de Tolhuin, aunque advirtió que “la lucha judicial no es fácil”.