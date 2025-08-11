Intentó robar en una vivienda y fue detenido por la Policía

Un hombre fue detenido este domingo en Ushuaia luego de ser sorprendido intentando sustraer objetos de una baulera y manipular un vehículo estacionado en la cochera de una vivienda ubicada en la avenida Alem al 1000.

El hecho ocurrió cuando efectivos de la Comisaría Primera acudieron al lugar tras un llamado al 101. Allí encontraron a Federico Luis Centurión (41) intentando llevarse diversos elementos, por lo que procedieron a su detención.

El sujeto quedó a disposición de la Fiscalía de Turno, imputado por tentativa de robo y tentativa de hurto.