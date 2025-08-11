Intentó robar en una vivienda y fue detenido por la Policía

Colisión múltiple en pleno centro de Ushuaia involucró al menos cuatro vehículosPoliciales05/08/2025
Un quinto automóvil habría provocado el choque en cadena y se dio a la fuga antes de la llegada policial.
Sucedió en una vivienda de la calle Alem al 1000, en Ushuaia, donde un delincuente fue detenido infraganti.Policiales11/08/2025
Un hombre fue detenido este domingo en Ushuaia luego de ser sorprendido intentando sustraer objetos de una baulera y manipular un vehículo estacionado en la cochera de una vivienda ubicada en la avenida Alem al 1000.
El hecho ocurrió cuando efectivos de la Comisaría Primera acudieron al lugar tras un llamado al 101. Allí encontraron a Federico Luis Centurión (41) intentando llevarse diversos elementos, por lo que procedieron a su detención.
El sujeto quedó a disposición de la Fiscalía de Turno, imputado por tentativa de robo y tentativa de hurto.
La policía secuestró elementos vinculados al hecho y detuvo a un joven por resistencia a la autoridad.
El violento choque se habría producido debido a la calzada resbaladiza, aunque no se descartan otras causas.
La bicicleta había sido robada de una zona céntrica y fue recuperada en el barrio Intevu 9. Identificaron al delincuente.
La investigación se inició de oficio tras tomarse conocimiento del uso no autorizado de una tarjeta de crédito en un comercio local, lo que derivó en allanamiento en el barrio Peniel.
Se lo acusa de al menos dos hurtos en obras de construcción en la zona céntrica de la ciudad. Fue notificado de derechos y garantías y se encuentra libre.
Sucedió en en el barrio de Andorra de Ushuaia, donde tres mejores sufrieron quemaduras. Además, policías fueron afectados por el fuego de gran magnitud.
Una Suran perdió el control e impactó contra otro vehículo. No hubo heridos, pero una conductora fue asistida por una crisis nerviosa.
Según CAME, el consumo estuvo condicionado por el endeudamiento de los hogares, el uso limitado del crédito y el aumento de costos, con caídas en cuatro de los siete rubros relevados.
Según datos de la CCA, el Gol/Trend se mantuvo como el modelo más elegido con más de 10 mil transferencias, mientras que Formosa y Neuquén encabezaron el crecimiento de ventas en el acumulado anual.
Una resolución de la ANAC habilita la operación libre de drones de menos de 250 gramos en todo el país y elimina requisitos en zonas rurales.
El gremio docente definió nuevas medidas de fuerzas con desobligaciones y movilizaciones, afectando a escuelas y colegios públicos de la Provincia
La histórica y verdadera tradición de la bajada con antorchas fue acompañado masivamente, donde además hubo música en vivo, degustaciones de gastronomía local, juegos y espectáculos artísticos.