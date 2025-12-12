El turista, oriundo de distrito bonaerense de Avellaneda, sufrió una descompensación en una caminata al Ojo del Albino; fue evacuado en helicóptero pero no sobrevivió.
Tres detenidos tras intento de ingreso a una vivienda en Río Grande
La Policía intervino en un domicilio de la zona de Zelaya y Submarino Santa Fe, donde tres personas fueron sorprendidas intentando forzar una ventana.Policiales12/12/2025
Personal de la Comisaría Cuarta logró detener a tres sospechosos acusados de intentar ingresar a una vivienda en la zona de Zelaya y Submarino Santa Fe, en Río Grande.
El hecho ocurrió alrededor de la medianoche, cuando un vecino llamó al 101 alertando sobre movimientos sospechosos y el intento de forzar una ventana del domicilio. Al llegar, los efectivos identificaron a una mujer que, según el testimonio del denunciante, actuaba como “campana”. Fue aprehendida en el lugar y luego identificada como Camila Aylen Chocano Do Santos, de 27 años.
Dentro de la propiedad, los agentes encontraron a un hombre intentando ocultarse, mientras que un segundo sospechoso fue localizado en el patio trasero. La ventana frontal presentaba daños compatibles con un intento de forzamiento, y en las inmediaciones se hallaron botellas de bebidas alcohólicas, presuntamente utilizadas por los involucrados antes o durante el hecho.
Los detenidos fueron identificados como Jonathan Levil Lillo, de 22 años, y Jonatan Andrés Montecino Naudan, de 32 años.
La Fiscalía de turno tomó intervención inmediata y dispuso las actuaciones correspondientes.
La Policía Provincial logró esclarecer el robo en una obra en construcción y recuperó la totalidad de los elementos sustraídos.
El siniestro sucedió en 12 de Octubre y Cabo Moyano donde un motociclista y su acompañante fueron trasladados al Hospital.
Tragedia en Ushuaia | Un chofer murió tras ser despedido de la cabina del camiónPoliciales02/12/2025
El hombre, empleado de la empresa Volcar S.A., salió despedido del habitáculo de su camión tras un desperfecto mecánico y falleció horas más tarde en el Hospital Regional Ushuaia.
La medida judicial se dispuso luego de la denuncia realizada por el encargado de un comercio, quien había constatado la sustracción de distintos elementos desde un camión de reparto.
En el siniestro también resultó herido un conductor y dos vacunos muertos.
Cinco personas asistidas tras un choque entre un camión y un colectivo en UshuaiaPoliciales13/11/2025
El siniestro ocurrió en la Avenida Perito Moreno; pasajeros del transporte urbano fueron atendidos de manera preventiva.
Sucedió entre las calles Esteban Loncharin y Cristina Alkan, cuando un vehículo Nissan March impactó contra el tráiler perteneciente a la unidad sanitaria móvil municipal.
El hallazgo se produjo en la zona de Playa Larga, donde efectivos de Prefectura junto con la Policía trabajaron para extraer el cuerpo.
Vecinos lograron evitar que el fuego se propagara a otras casas. No hubo personas heridas.
El Ministerio de Seguridad presentó su nuevo sello oficial ¿inspirado en modelos de Estados Unidos?Nacionales10/12/2025
La cartera de Seguridad publicó en sus redes sociales su nuevo sello, similar al utilizado por los organismos estatales de Estados Unidos.
El Reino Unido negó conversaciones con Argentina para levantar la prohibición de venta de armas tras la guerra de MalvinasMundo11/12/2025
El gobierno británico salió al cruce de las declaraciones de Milei sobre un posible diálogo para levantar el bloqueo que se impone sobre Argentina. Además, sostienen que “la soberanía de las Islas Malvinas no es negociable y defenderemos su derecho a la autodeterminación”.
El Presidente firmó el proyecto de reforma laboral minutos después de aterrizar en Buenos Aires, tras su viaje a Noruega, y lo enviará al Congreso para su tratamiento en sesiones extraordinarias.
La Legislatura de Tierra del Fuego cierra el año con uno de los peores desempeños de su historiaTierra del Fuego11/12/2025
Con apenas tres sesiones en todo el año, la Legislatura termina 2025 como uno de los poderes del Estado con peor desempeño. La conducción de Mónica Urquiza también queda bajo escrutinio por no garantizar el funcionamiento mínimo del cuerpo.
Tierra del Fuego rechazó el avance de un yacimiento hidrocarburífero en la Cuenca Malvinas NorteTierra del Fuego11/12/2025
El repudio se produce luego de que la empresa israelí Navitas Petroleum avance en el desarrollo del yacimiento “Sea Lion”, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.