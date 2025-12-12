Tres detenidos tras intento de ingreso a una vivienda en Río Grande

Personal de la Comisaría Cuarta logró detener a tres sospechosos acusados de intentar ingresar a una vivienda en la zona de Zelaya y Submarino Santa Fe, en Río Grande.

El hecho ocurrió alrededor de la medianoche, cuando un vecino llamó al 101 alertando sobre movimientos sospechosos y el intento de forzar una ventana del domicilio. Al llegar, los efectivos identificaron a una mujer que, según el testimonio del denunciante, actuaba como “campana”. Fue aprehendida en el lugar y luego identificada como Camila Aylen Chocano Do Santos, de 27 años.

Dentro de la propiedad, los agentes encontraron a un hombre intentando ocultarse, mientras que un segundo sospechoso fue localizado en el patio trasero. La ventana frontal presentaba daños compatibles con un intento de forzamiento, y en las inmediaciones se hallaron botellas de bebidas alcohólicas, presuntamente utilizadas por los involucrados antes o durante el hecho.

Los detenidos fueron identificados como Jonathan Levil Lillo, de 22 años, y Jonatan Andrés Montecino Naudan, de 32 años.

La Fiscalía de turno tomó intervención inmediata y dispuso las actuaciones correspondientes.