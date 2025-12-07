Falleció un turista durante una excursión en Ushuaia

Un turista oriundo de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, murió este sábado tras descompensarsedurante una excursión al sector conocido como Ojo del Albino, en Ushuaia.

El hecho fue confirmado por la Policía señalando que la persona fallecida fue identificada como Mario Daniel Herenda, de 50 años, quien había sido trasladado de urgencia al Hospital Regional Ushuaia luego de sufrir una descompensación.

Herenda, realizaba la caminata guiada cuando, según los informes preliminares, comenzó a manifestar un cuadro de malestar que obligó a activar un operativo de evacuación. Fue asistido y posteriormente trasladado en helicóptero hacia el nosocomio local, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

Desde la Policía Provincial informaron que se desarrollan las actuaciones judiciales correspondientes, con intervención del juzgado de turno, para esclarecer las circunstancias del hecho.





