Un motociclista chocó contra un cartel vial en Ushuaia y murió en el lugar

Un fatal accidente de tránsito ocurrió este domingo por la mañana en la ciudad de Ushuaia, cuando un motociclista perdió la vida tras despistarse y colisionar contra una señal de tránsito fija.

El hecho se registró alrededor de las 06:35 horas en la intersección de las calles Prefectura Naval Argentina y Don Bosco. Al arribar al lugar, personal policial constató la presencia de un motovehículo marca Honda, modelo CR 150, y a su único ocupante, el conductor identificado como Orlando Juan Gramajo, mayor de edad, quien ya se encontraba sin signos vitales.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, la motocicleta circulaba por calle Prefectura Naval Argentina en sentido sur–norte cuando, por causas que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control del rodado. El vehículo impactó primero contra el cordón vial y luego contra una señal de tránsito, lo que le provocó lesiones fatales.

En el lugar se realizaron las actuaciones de rigor y se dio intervención al Juzgado de turno, que dispuso las medidas judiciales correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro.