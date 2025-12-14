Un motociclista chocó contra un cartel vial en Ushuaia y murió en el lugar

El accidente ocurrió en la intersección de Prefectura Naval Argentina y Don Bosco, cuando un motociclista perdió la vida tras despistarse y colisionar contra una señal de tránsito fija.

Policiales14/12/2025
Accidente fatal Ushuaia

Un fatal accidente de tránsito ocurrió este domingo por la mañana en la ciudad de Ushuaia, cuando un motociclista perdió la vida tras despistarse y colisionar contra una señal de tránsito fija.

El hecho se registró alrededor de las 06:35 horas en la intersección de las calles Prefectura Naval Argentina y Don Bosco. Al arribar al lugar, personal policial constató la presencia de un motovehículo marca Honda, modelo CR 150, y a su único ocupante, el conductor identificado como Orlando Juan Gramajo, mayor de edad, quien ya se encontraba sin signos vitales.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, la motocicleta circulaba por calle Prefectura Naval Argentina en sentido sur–norte cuando, por causas que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control del rodado. El vehículo impactó primero contra el cordón vial y luego contra una señal de tránsito, lo que le provocó lesiones fatales.

En el lugar se realizaron las actuaciones de rigor y se dio intervención al Juzgado de turno, que dispuso las medidas judiciales correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro.

+
Noticias
Lo + visto en U24
ucr

Leonel Chiarella asumió la presidencia de la UCR a nivel nacional

Nacionales12/12/2025

Con 36 años, el Intendente de Venado Tuerto se convirtió en el presidente más joven en los 135 años de historia del partido. En su discurso, apuntó al modelo libertario diciendo que “el superávit por el superávit mismo no sirve de nada; sirve cuando se hace obra, cuando se garantiza seguridad, salud y educación”.

Noticias gratis en tu correo