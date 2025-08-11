Sucedió en una vivienda de la calle Alem al 1000, en Ushuaia, donde un delincuente fue detenido infraganti.
Robó celulares en Ushuaia y el comercio lo expuso en TikTok
El ladrón fue detenido tras una rápida investigación policial que permitió recuperar los celulares robados. La agencia de viajes afectada difundió el caso en TikTok.
Un hombre fue detenido en Ushuaia luego de robar varios teléfonos celulares del comercio “Ushuaia Rent / Pingüinos Expedición”, ubicado en calle Gobernador Paz. El delincuente se hizo pasar por un cliente y, tras forzar una ventana de acceso, sustrajo los equipos.
El local difundió en TikTok las imágenes del robo y señaló que el sujeto había realizado consultas previamente, simulando interés en los productos antes de cometer el ilícito.
Personal de la Comisaría Primera, mediante un rápido operativo, identificó al sospechoso como Pablo Exequiel Montoya (41) y lo aprehendió. Durante la requisa se recuperaron la totalidad de los celulares robados y la vestimenta utilizada en el hecho.
