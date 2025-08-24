Rescatan con vida a tripulante de una embarcación siniestrada en cercanías de Puerto Williams

Embarcaciones particulares en coordinación con la Gobernación Marítima de Puerto Williams lograron ubicar con vida a Juan Andrés Rojas Casco, integrante de la Moto Nave “Ana Belén”, siniestrada desde el pasado 21 de agosto.

El sobreviviente fue hallado en una roca en cercanías de Bahía Sea, siendo detectado en primera instancia por pescadores de la zona. Posteriormente, desde el helicóptero naval N-44 se lanzó un nadador de rescate, quien lo asistió para llegar hasta la unidad marítima LSR-4430, donde recibió los primeros auxilios médicos.

Las autoridades informaron que las labores de rebúsqueda se mantienen activas en el área con el objetivo de dar con el paradero del resto de la tripulación. En el mismo sector ya habían sido hallados previamente restos náufragos.

Qué sucedió

La Gobernación Marítima de Puerto Williams informó que, durante la tarde del 21 de agosto, se activó un operativo de búsqueda y rescate (SAR) en la zona sur de la Región de Magallanes y Antártica Chilena tras recibir la alerta por el hundimiento de la lancha a motor “Ana Belén”, con cuatro tripulantes a bordo.

La emergencia fue reportada minutos antes de las 19:00 a la Capitanía de Puerto de Punta Arenas por el armador de la embarcación, a través del número de Emergencias Marítimas 137, señalando que esta se encontraba en las cercanías de las Islas Gilbert e Isla Stewart (a unos 200 kilómetros al sur de Punta Arenas), en jurisdicción de la Gobernación Marítima de Puerto Williams.

Al no lograr establecer contacto con la tripulación, se dispuso la activación inmediata del protocolo SAR, desplegando la Tercera Zona Naval medios navales y aéreos, entre ellos. Además, se contó con el apoyo de embarcaciones pesqueras de la zona, coordinando el operativo desde el Departamento de Operaciones de la Gobernación Marítima de Punta Arenas.

Según lo informado, en la lancha viajaban cuatro personas, por lo que la búsqueda sigue en curso. Durante el operativo se han mantenido coordinaciones con autoridades locales, sindicatos de pescadores y familiares de los tripulantes, quienes reciben información permanente sobre las acciones emprendidas.

El Comandante del Distrito Naval Beagle y Gobernador Marítimo de Puerto Williams, Capitán de Navío Manuel Iturria, explicó que “el área de búsqueda se ha concentrado entre las islas Treble, Jorge y Londonderry, en un escenario de condiciones meteorológicas adversas, con vientos de hasta 35 nudos (65 km/h) y mar gruesa”.

“Son 114 servidores navales desplegados en total y mantenemos todos los esfuerzos de rebusca activos en la zona, con el compromiso de resguardar la vida humana en el mar, además de entregar información actualizada conforme avance la operación”, concluyó Iturria.