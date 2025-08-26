El operativo militar, desarrollado cerca de Venezuela, incluye cruceros, destructores, submarinos nucleares y aviones de patrulla. El Pentágono confirmó que la misión se extenderá durante varios meses en aguas internacionales.
Venezuela envía buques en el Caribe para "combatir el narcotráfico" en medio de tensiones por presencia de EE.UU
Mundo26/08/2025
Venezuela anunció el martes el envío de buques militares al Mar Caribe y otras aguas adyacentes con el objetivo de "reforzar la lucha contra el narcotráfico". El ministro de Defensa del país, Vladimir Padrino López, hizo el anuncio en un contexto de crecientes tensiones con Estados Unidos, que recientemente desplegó tres buques de guerra en la región.
Padrino López detalló que los buques venezolanos patrullarán el Golfo de Venezuela, así como las "aguas territoriales" del país en el Caribe. A través de un reel de Instagram, el ministro informó que aproximadamente 15.000 miembros de las fuerzas armadas participarán en operaciones tanto terrestres como marítimas. Estas acciones están dirigidas a combatir "a los grupos armados, terroristas y narcotraficantes que operan en la frontera" con Colombia.
Este anuncio de Venezuela se produce poco más de una semana después de que el gobierno de Estados Unidos hiciera pública la movilización de tres destructores de misiles guiados hacia las aguas cercanas a Venezuela. La misión declarada de estas naves estadounidenses es combatir las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos. La respuesta inicial de Venezuela a la llegada de estos buques de guerra fue un llamado a la población para que se alistara en una milicia voluntaria, concebida para apoyar a las fuerzas armadas en la defensa contra posibles ataques externos e internos.
El despliegue de destructores y personal estadounidense forma parte de una estrategia más amplia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha abogado por el uso de recursos militares para desarticular a los cárteles. Trump ha señalado a estas organizaciones como responsables del flujo de fentanilo y otras drogas ilícitas hacia las comunidades estadounidenses, así como de la perpetuación de la violencia en algunas ciudades de Estados Unidos. La movilización de fuerzas venezolanas subraya la complejidad y la delicadeza de la situación geopolítica en la región.
