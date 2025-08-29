Tolhuin: Corte programado de energía por trabajos en el nuevo grupo generador de la DPE

La Dirección Provincial de Energía (DPE) informó que este sábado 30 de agosto, desde las 00:00 hasta las 6:00 horas, se llevará a cabo la colocación de un refuerzo estructural en el caño de escape del nuevo grupo generador Cummins N°3, con el objetivo de garantizar su normal funcionamiento.

Para la ejecución de esta tarea será necesario interrumpir el suministro eléctrico en distintos sectores de la ciudad, que abarcan los barrios Provincias Unidas, Campo de Jineteada, Procrear, zona cercana al camino Cerro Michi, IPV II e IPV III, como así también los barrios 9 de Octubre y Altos de la Montaña.