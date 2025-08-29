El Ministerio de Salud de la provincia dio a conocer el esquema de atención que se brindará en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.
Tolhuin: Corte programado de energía por trabajos en el nuevo grupo generador de la DPE
La interrupción del servicio afectará a varios barrios de la ciudad entre la medianoche y las 6 de la mañana.Tierra del Fuego29/08/2025
La Dirección Provincial de Energía (DPE) informó que este sábado 30 de agosto, desde las 00:00 hasta las 6:00 horas, se llevará a cabo la colocación de un refuerzo estructural en el caño de escape del nuevo grupo generador Cummins N°3, con el objetivo de garantizar su normal funcionamiento.
Para la ejecución de esta tarea será necesario interrumpir el suministro eléctrico en distintos sectores de la ciudad, que abarcan los barrios Provincias Unidas, Campo de Jineteada, Procrear, zona cercana al camino Cerro Michi, IPV II e IPV III, como así también los barrios 9 de Octubre y Altos de la Montaña.
Presentaron proyecto para sancionar millonariamente a conductores que choquen y se den a la fuga en UshuaiaTierra del Fuego28/08/2025
La iniciativa del Concejal Pelloli establece multas millonarias e inhabilitación para quienes no brinden sus datos tras un siniestro vial, con el objetivo de desalentar estas conductas.
Infantes de Marina argentinos y marines estadounidenses realizaron entrenamiento conjunto en Tierra del FuegoTierra del Fuego28/08/2025
Las prácticas incluyeron técnicas de supervivencia, movilidad y patrullaje en condiciones extremas de montaña y glaciares en la región austral, según informó la Armada Argentina de manera oficial.
Río Grande lanzó un Programa de Salud Mental para trabajadores de la industriaTierra del Fuego28/08/2025
El intendente Martín Perez encabezó la firma de un convenio con gremios y empresas para fortalecer la prevención y el cuidado de la salud mental en el ámbito laboral.
La emisora 94.9 FM de Ushuaia realizó una acción solidaria en el marco del Mes del Niño, con la participación de oyentes y vecinos que colaboraron con donaciones.
En Ushuaia, evalúan cada bache para definir si requiere reparación paliativa o integralTierra del Fuego26/08/2025
La Secretaria de Planificación e Inversión Pública de la Municipalidad de Ushuaia habló de los trabajos que se están llevando a cabo en distintos barrios, en materia de bacheo.
El especialista en seguridad, Daniel Olivera advirtió sobre nuevos modus operandi delictivos en Tierra del Fuego y llamó a reforzar la prevención ciudadana y las políticas de seguridad, ante los hurtos y robos que se están cometiendo. Los vendedores ambulantes "recién llegados" en la mira.
Gastón Díaz: "Hay una mirada puesta por las potencias del mundo sobre esta zona por sus recursos estratégicos"Tierra del Fuego26/08/2025
El Secretario de Gobierno de Río Grande abordó la soberanía sobre Malvinas, el Atlántico Sur y la proyección argentina en la Antártida con la participación de especialistas y una conexión en vivo con la Base Conjunta Petrel.
El hecho ocurrió en la intersección de Perón Sur con calle Río Iguazú, cuando un automóvil impactó contra un peatón de 50 años, que debió ser trasladada al hospital.
La emisora 94.9 FM de Ushuaia realizó una acción solidaria en el marco del Mes del Niño, con la participación de oyentes y vecinos que colaboraron con donaciones.
Infantes de Marina argentinos y marines estadounidenses realizaron entrenamiento conjunto en Tierra del FuegoTierra del Fuego28/08/2025
Las prácticas incluyeron técnicas de supervivencia, movilidad y patrullaje en condiciones extremas de montaña y glaciares en la región austral, según informó la Armada Argentina de manera oficial.
Presentaron proyecto para sancionar millonariamente a conductores que choquen y se den a la fuga en UshuaiaTierra del Fuego28/08/2025
La iniciativa del Concejal Pelloli establece multas millonarias e inhabilitación para quienes no brinden sus datos tras un siniestro vial, con el objetivo de desalentar estas conductas.
Milei destacó que su hermana Karina viajó en clase turista en medio del escándalo por presuntas coimasNacionales28/08/2025
El Presidente compartió en redes sociales una publicación donde se muestra a la secretaria de la Presidencia viajando en avión como “una ciudadana más”, mientras crece la polémica por las denuncias contra la funcionaria.