Armada y Fuerza Aérea realizan adiestramiento conjunto en Ushuaia

La Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina llevan adelante un adiestramiento conjunto en Tierra del Fuego, con epicentro en la ciudad de Ushuaia.

Según informó la Armada, las maniobras reúnen al Comando de Fuerzas de Operaciones Especiales de la Armada, integrado por la Agrupación Comandos Anfibios y la Agrupación Buzos Tácticos, junto con el Grupo de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea Argentina. El objetivo es consolidar la interoperabilidad y el entrenamiento en un ambiente de condiciones extremas de clima y terreno.

El adiestramiento cuenta con el apoyo logístico de la Base Naval Ushuaia y de la Brigada de Infantería de Marina Austral, ambas dependientes del Área Naval Austral.

En paralelo, el Curso de Operaciones Especiales Aeronáuticas desarrolla su etapa de montaña invernal, fortaleciendo la integración de capacidades. Entre las actividades previstas se destaca un lanzamiento en paracaídas sobre Tierra Mayor, abierto a la observación de la comunidad, que permite acercar a la sociedad el entrenamiento de las Fuerzas Armadas.

Estas ejercitaciones, informadas por el sitio oficial Gaceta Marinera, ratifican el compromiso de la Armada y la Fuerza Aérea con la integración operativa, la cooperación interinstitucional y la preparación en escenarios diversos, en beneficio de la defensa nacional.