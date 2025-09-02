Armada y Fuerza Aérea realizan adiestramiento conjunto en Ushuaia

Dolor en Ushuaia: la familia del incendio en Peniel ya había perdido su casa en otro siniestroTierra del Fuego01/09/2025
En el incendio murieron tres hermanos y sus padres permanecen internados en Terapia Intensiva en el Hospital Regional Ushuaia.
Las ejercitaciones se desarrollan en baja montaña y monte austral, con la participación de fuerzas especiales de ambas instituciones.Tierra del Fuego02/09/2025
La Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina llevan adelante un adiestramiento conjunto en Tierra del Fuego, con epicentro en la ciudad de Ushuaia.
Según informó la Armada, las maniobras reúnen al Comando de Fuerzas de Operaciones Especiales de la Armada, integrado por la Agrupación Comandos Anfibios y la Agrupación Buzos Tácticos, junto con el Grupo de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea Argentina. El objetivo es consolidar la interoperabilidad y el entrenamiento en un ambiente de condiciones extremas de clima y terreno.
El adiestramiento cuenta con el apoyo logístico de la Base Naval Ushuaia y de la Brigada de Infantería de Marina Austral, ambas dependientes del Área Naval Austral.
En paralelo, el Curso de Operaciones Especiales Aeronáuticas desarrolla su etapa de montaña invernal, fortaleciendo la integración de capacidades. Entre las actividades previstas se destaca un lanzamiento en paracaídas sobre Tierra Mayor, abierto a la observación de la comunidad, que permite acercar a la sociedad el entrenamiento de las Fuerzas Armadas.
Estas ejercitaciones, informadas por el sitio oficial Gaceta Marinera, ratifican el compromiso de la Armada y la Fuerza Aérea con la integración operativa, la cooperación interinstitucional y la preparación en escenarios diversos, en beneficio de la defensa nacional.
El operativo incluyó el retiro de residuos voluminosos y contó con la colaboración de la comunidad, en el marco del cronograma ambiental municipal.
La medida de fuerza se extenderá del 1 al 5 de septiembre, en reclamo de un aumento salarial urgente y la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo.
El Ministerio de Salud de la provincia dio a conocer el esquema de atención que se brindará en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.
La interrupción del servicio afectará a varios barrios de la ciudad entre la medianoche y las 6 de la mañana.
La iniciativa del Concejal Pelloli establece multas millonarias e inhabilitación para quienes no brinden sus datos tras un siniestro vial, con el objetivo de desalentar estas conductas.
Las prácticas incluyeron técnicas de supervivencia, movilidad y patrullaje en condiciones extremas de montaña y glaciares en la región austral, según informó la Armada Argentina de manera oficial.
El intendente Martín Perez encabezó la firma de un convenio con gremios y empresas para fortalecer la prevención y el cuidado de la salud mental en el ámbito laboral.
El fuego arrasó una vivienda en el barrio Peniel y causó la muerte de tres hermanos, mientras una pareja logró escapar con quemaduras.
El Gobierno nacional estableció que el "Día del Respeto a la Diversidad Cultural", se traslade al viernes 10 de octubre.