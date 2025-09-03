La Municipalidad de Ushuaia cubrirá los gastos de sepelio de los tres hermanos fallecidos en el incendio

La Municipalidad de Ushuaia confirmó hoy a Ushuaia 24 que se hará cargo de los gastos de sepelio de los tres hermanos que murieron en el trágico incendio ocurrido días atrás en una vivienda del barrio Peniel 1.

Según señalaron fuentes municipales, la decisión se tomó en acuerdo con la familia de las víctimas. Sin embargo, un familiar inició paralelamente una campaña de recolección de fondos y materiales con el objetivo de reconstruir lo perdido.

Asimismo, allegados a la familia impulsan una colecta para costear el traslado de los abuelos de los niños, quienes residen en la provincia de Córdoba. Los pasajes de los abuelos maternos fueron abonados por el intendente de Embalse, Córdoba, y ahora buscan recaudar lo necesario para los abuelos paternos y otros gastos.

“En un primer momento nos comunicamos con la familia y dijimos que el Municipio se iba a hacer cargo del sepelio, como primera alternativa con un servicio de dos horas. Luego comenzaron a recolectar por redes sociales, pero insistimos en que se queden tranquilos”, afirmaron desde la Municipalidad.