Tragedia en Ushuaia: tres jóvenes fallecieron en un incendio en el barrio Peniel

Alcohol al volante en Ushuaia: Chocó, incendió su camioneta y terminó aprehendidoPoliciales30/08/2025
El incidente sucedió en Padín Otero y Congreso Nacional, donde el conductor alcoholizado resultó milagrosamente ileso.
El fuego arrasó una vivienda en el barrio Peniel y causó la muerte de tres hermanos, mientras una pareja logró escapar con quemaduras.Policiales01/09/2025
Un incendio desatado este domingo sobre una vivienda del barrio Peniel dejó como saldo tres víctimas fatales y dos personas heridas.
El hecho sucedió en horas de la noche cuando personal de la Comisaría Quinta y bomberos del cuartel Zona Norte, acudieron a un llamado de emergencia por un incendio. Al arribar al lugar se encontraron con una precaria vivienda ardiendo en llamas.
Del ígneo, una pareja consiguió salir por sus propios medios, aunque con lesiones por quemaduras, siendo derivada al Hospital Regional Ushuaia, donde permanecen en Terapia Intensiva tras una intervención quirúrgica.
Durante las tareas de extinción del fuego, al inspeccionar la edificación los bomberos encontraron tres cuerpos sin vida. Se trataría de Lucas (21), Ignacio (19) y Mateo (17), de apellido Cruz.
Las autoridades judiciales y periciales continúan con las actuaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro.
El hecho ocurrió en la intersección de Perón Sur con calle Río Iguazú, cuando un automóvil impactó contra un peatón de 50 años, que debió ser trasladada al hospital.
La DPE informó que el siniestro afectó a la zona céntrica y sectores cercanos; bomberos y personal técnico trabajan para restablecer el servicio.
Las primeras hipótesis apuntan a una posible intoxicación por monóxido de carbono.
La detención se produjo luego de la denuncia de un joven, quien manifestó que había sido víctima de la sustracción de su teléfono celular y otras pertenencias bajo amenazas con un arma blanca.
Los afectados, dos adultos y tres menores, debieron ser hospitalizados tras detectarse altos niveles de monóxido de carbono en su vivienda de la calle Desdémona.
La víctima sufrió lesiones severas en el rostro luego de ser agredida en plena vía pública por un hombre con quien mantenía una conflictiva relación marcada por la violencia.
Gendarmería desarticuló una modalidad de narcomenudeo que utilizaba el delivery para distribuir estupefacientes.
Un breve repaso de noticias de la agenda de noticias que marca el país en materia política, deportiva y económica.
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, identificó al portavoz como Abu Obeida, nombre de guerra de quien representaba a las Brigadas Qassam de Hamás.
El candidato oficialista Juan Pablo Valdés se impuso este domingo con el 52,61% de los votos. El peronismo quedó segundo y La Libertad Avanza en cuarto lugar, muy lejos de disputar la gobernación.
El operativo incluyó el retiro de residuos voluminosos y contó con la colaboración de la comunidad, en el marco del cronograma ambiental municipal.