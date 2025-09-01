Tragedia en Ushuaia: tres jóvenes fallecieron en un incendio en el barrio Peniel

Un incendio desatado este domingo sobre una vivienda del barrio Peniel dejó como saldo tres víctimas fatales y dos personas heridas.

El hecho sucedió en horas de la noche cuando personal de la Comisaría Quinta y bomberos del cuartel Zona Norte, acudieron a un llamado de emergencia por un incendio. Al arribar al lugar se encontraron con una precaria vivienda ardiendo en llamas.

Del ígneo, una pareja consiguió salir por sus propios medios, aunque con lesiones por quemaduras, siendo derivada al Hospital Regional Ushuaia, donde permanecen en Terapia Intensiva tras una intervención quirúrgica.

Durante las tareas de extinción del fuego, al inspeccionar la edificación los bomberos encontraron tres cuerpos sin vida. Se trataría de Lucas (21), Ignacio (19) y Mateo (17), de apellido Cruz.

Las autoridades judiciales y periciales continúan con las actuaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro.