Una turista fue rescatada en la zona de Laguna Esmeralda

Una turista de 58 años, oriunda de Buenos Aires, sufrió una lesión en el tobillo este jueves mientras recorría el sendero de Laguna Esmeralda.

El hecho ocurrió alrededor de las 13:30, cuando la Comisión de Auxilio Ushuaia recibió el aviso de la emergencia. La mujer fue asistida en primera instancia por personas que se encontraban en el lugar, hasta la llegada del equipo de rescate que procedió a inmovilizar la lesión y trasladarla de manera segura hasta la base en la Ruta Nacional N°3.

Desde la Comisión destacaron la colaboración de quienes ayudaron en el momento del incidente y remarcaron la importancia de transitar los senderos de montaña con responsabilidad.