A las medidas de fuerza que se vienen aplicando continuamente desde marzo de este año, sumado los últimos acampes que mantiene el gremio, ahora anunciaron un nuevo paro que afectará a las clases.
Una turista fue rescatada en la zona de Laguna Esmeralda
La turista, oriunda de Buenos Aires, sufrió una lesión en el tobillo mientras recorría el sendero de Laguna Esmeralda y tuvo que ser rescatada por la Comisión de Auxilio de Ushuaia.Tierra del Fuego05/09/2025
Una turista de 58 años, oriunda de Buenos Aires, sufrió una lesión en el tobillo este jueves mientras recorría el sendero de Laguna Esmeralda.
El hecho ocurrió alrededor de las 13:30, cuando la Comisión de Auxilio Ushuaia recibió el aviso de la emergencia. La mujer fue asistida en primera instancia por personas que se encontraban en el lugar, hasta la llegada del equipo de rescate que procedió a inmovilizar la lesión y trasladarla de manera segura hasta la base en la Ruta Nacional N°3.
Desde la Comisión destacaron la colaboración de quienes ayudaron en el momento del incidente y remarcaron la importancia de transitar los senderos de montaña con responsabilidad.
Kevin Ortiz seguirá en prisión tras agredir a su ex pareja en plena vía pública, provocándole lesiones graves en el rostro y realizándole amenazas.
En Ushuaia aumentaron un 50% las intervenciones por violencia de género en lo que va del añoTierra del Fuego04/09/2025
Advierten que el desmantelamiento de políticas nacionales incrementa la demanda local y obliga al Municipio a reforzar los dispositivos de acompañamiento psicológico, legal y social para mujeres en situación de violencia.
La medida forma parte del plan de modernización del transporte público, según explicaron desde la UISE.
La Municipalidad de Ushuaia cubrirá los gastos de sepelio de los tres hermanos fallecidos en el incendioTierra del Fuego03/09/2025
El Municipio confirmó que se hará cargo del sepelio de las víctimas del siniestro en el barrio Peniel 1, mientras familiares y allegados organizan colectas para reconstruir la vivienda y ayudar a los abuelos de los jóvenes.
La campaña gratuita se extenderá hasta el 12 de septiembre en la Fundación Belén, con turnos por orden de llegada y requisitos básicos para las mascotas.
La precaución, en especial, se da en el tramo que une el Paso Garibaldi con Ushuaia, debido a la presencia de nevadas en la zona.
Ahora los trámites aduaneros son 100% digitales cuando se hace un envío desde Tierra del Fuego al continenteTierra del Fuego02/09/2025
Mudanzas, envíos particulares y traslado de automotores podrán gestionarse de manera online, sin necesidad de acudir a una dependencia de la Aduana.
Dolor en Ushuaia: la familia del incendio en Peniel ya había perdido su casa en otro siniestroTierra del Fuego01/09/2025
En el incendio murieron tres hermanos y sus padres permanecen internados en Terapia Intensiva en el Hospital Regional Ushuaia.
La mayoría de las víctimas fueron registradas en zonas montañosas, donde casi todos los edificios quedaron destruidos.
López rechazó el veto de Milei a la discapacidad y afirmó que los libertarios "son una banda de chorros"Buenos Aires04/09/2025
La senadora fueguina cuestionó con dureza al presidente Javier Milei por el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad y denunció la corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. “En la calle cantan Karina es alta coimera", apuntó.
El siniestro ocurrió en calle Isla San Pedro al 100. Dos personas fueron hospitalizadas por inhalación de humo y se hallaron dos cuerpos sin vida en el interior de la vivienda.