El acceso a internet en Tierra del Fuego creció 5,3% y ya supera los 185 mil accesos

Tierra del Fuego continúa expandiendo su conectividad digital y cerró septiembre de 2025 con 185.794 accesos totales a internet, lo que representa un crecimiento interanual del 5,3%, según los datos oficiales del INDEC difundidos este jueves.

El dato más relevante es el comportamiento de los accesos residenciales, que alcanzaron los 175.094, con una suba del 5,5% interanual. Esto refleja una mejora sostenida en la penetración de internet en los hogares fueguinos, donde se consolida una mayor demanda de conectividad tanto para actividades laborales como educativas y de entretenimiento.

En cuanto a los accesos de organizaciones, se registraron 10.700 conexiones, con un incremento del 1,2%, mostrando un crecimiento más moderado, pero igualmente positivo en el sector productivo y de servicios de la provincia.

Conexiones fijas y móviles: crecimiento estable

En la comparación por tipo de acceso, Tierra del Fuego mostró aumentos sólidos en ambas categorías:

Accesos fijos: 16.891 (+6,1%)

Accesos móviles: 168.903 (+5,2%)

Las conexiones fijas exhiben una recuperación marcada, impulsada por el avance de la fibra óptica en zonas urbanas de Ushuaia y Río Grande, mientras que los accesos móviles se mantienen como la vía predominante para la conectividad diaria de la población.



Ranking: provincias con mayor crecimiento de accesos residenciales (septiembre 2025)