El Grupo Aeronaval embarcó en el rompehielos ARA “Almirante Irízar” y multiplicará la capacidad operativa en el continente blanco.
El acceso a internet en Tierra del Fuego creció 5,3% y ya supera los 185 mil accesos
Los hogares fueguinos mejoran su conectividad, con un aumento del 5,5% en accesos residenciales y un desempeño parejo entre conexiones fijas y móvilesTierra del Fuego04/12/2025
Tierra del Fuego continúa expandiendo su conectividad digital y cerró septiembre de 2025 con 185.794 accesos totales a internet, lo que representa un crecimiento interanual del 5,3%, según los datos oficiales del INDEC difundidos este jueves.
El dato más relevante es el comportamiento de los accesos residenciales, que alcanzaron los 175.094, con una suba del 5,5% interanual. Esto refleja una mejora sostenida en la penetración de internet en los hogares fueguinos, donde se consolida una mayor demanda de conectividad tanto para actividades laborales como educativas y de entretenimiento.
En cuanto a los accesos de organizaciones, se registraron 10.700 conexiones, con un incremento del 1,2%, mostrando un crecimiento más moderado, pero igualmente positivo en el sector productivo y de servicios de la provincia.
Conexiones fijas y móviles: crecimiento estable
En la comparación por tipo de acceso, Tierra del Fuego mostró aumentos sólidos en ambas categorías:
- Accesos fijos: 16.891 (+6,1%)
- Accesos móviles: 168.903 (+5,2%)
- Las conexiones fijas exhiben una recuperación marcada, impulsada por el avance de la fibra óptica en zonas urbanas de Ushuaia y Río Grande, mientras que los accesos móviles se mantienen como la vía predominante para la conectividad diaria de la población.
Ranking: provincias con mayor crecimiento de accesos residenciales (septiembre 2025)
La oposición denunció que se bloquearon reiterados intentos de convocar sesiones, mientras crecen las críticas por la falta de actividad legislativa.
Asumieron los diputados fueguinos Agustín Tita y Miguel Rodríguez en el Congreso: “Un día importante para nuestra provincia” dijo MelellaTierra del Fuego03/12/2025
El Gobernador celebró la jura de los nuevos diputados nacionales y destacó el rol que tendrán para defender los intereses de Tierra del Fuego.
Reapareció la funcionaria municipal Vanesa Saez y anunció que denunciará los comentarios en su contraTierra del Fuego03/12/2025
La funcionaria negó tener denuncias en su contra, denunció hostigamiento y adelantó que iniciará acciones legales por difamación.
Condenaron a 5 años al hombre que incendió el supermercado La Victoria en UshuaiaTierra del Fuego03/12/2025
El Tribunal de Juicio condenó a Omar Daniel Roldán por el incendio que destruyó el comercio en enero de 2025. La querella había solicitado 8 años y la Fiscalía 6 años y 6 meses.
AUDIOS 24 | Una vecina denunció una brutal agresión policial tras reclamar por la usurpación de su vivienda en UshuaiaTierra del Fuego02/12/2025
La mujer asegura que fue golpeada y reducida violentamente por al menos nueve policías dentro de su propio departamento en el cual se había hecho presente porque su inquilina se lo usurpó. “Pensé que me mataban”, afirmó la vecina de delicado estado de salud producto de operaciones.
Río Grande ya registra un 60% de ocupación hotelera por la llegada de Luck Ra al Encendido del ArbolitoTierra del Fuego02/12/2025
El show del artista cordobés impulsa reservas y anticipan un fuerte movimiento turístico y comercial para el fin de semana.
Asumió la concejal Saldías | Lechman afirmó: “Ushuaia necesita compromiso real y la seriedad que exige la función pública”Tierra del Fuego02/12/2025
El referente de Somos Fueguinos acompañó la asunción de Marjorette Saldías y llamó a fortalecer la responsabilidad pública en un contexto complejo para la ciudad.
Silvina Real, personal trainer de Ushuaia denunció mediante un video en Facebook que el hotel #LosCauquenes le negó acceso y priorizó a turistas. “No somos bienvenidas las personas de Tierra del Fuego al hotel”, afirmó.
Ushuaia | Este lunes comienza el juicio contra el acusado de incendiar el supermercado La VictoriaTierra del Fuego01/12/2025
En Ushuaia, se inicia el debate oral por el incendio que destruyó por completo el supermercado La Victoria en enero de 2025. Omar Daniel Roldan llega acusado de provocar un foco ígneo con peligro común para los bienes.
Tragedia en Ushuaia | Un chofer murió tras ser despedido de la cabina del camiónPoliciales02/12/2025
El hombre, empleado de la empresa Volcar S.A., salió despedido del habitáculo de su camión tras un desperfecto mecánico y falleció horas más tarde en el Hospital Regional Ushuaia.
La oposición denunció que se bloquearon reiterados intentos de convocar sesiones, mientras crecen las críticas por la falta de actividad legislativa.
Reapareció la funcionaria municipal Vanesa Saez y anunció que denunciará los comentarios en su contraTierra del Fuego03/12/2025
La funcionaria negó tener denuncias en su contra, denunció hostigamiento y adelantó que iniciará acciones legales por difamación.
La baja es aún más pronunciada si se compara con octubre, con una retracción del 33,2%, ya que en ese mes se habían contabilizado 52.259 patentamientos.
VIDEO | Vilma Ripoll quiso reclamarle a Milei por el Garrahan y fue frenada por la seguridadNacionales04/12/2025
La diputada del MST-FIT Unidad intentó acercarse al presidente al finalizar la Asamblea Legislativa, pero solo llegó hasta el vallado. Entre lágrimas, cuestionó el despliegue de seguridad y exigió que se cumpla la Ley de Emergencia del Garrahan.