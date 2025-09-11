"El pueblo le dijo basta a las políticas de Milei, pero el Gobierno Nacional no escucha” dijo Laura Avila

Defensa Civil emite recomendaciones por vientos que superarán los 100 km/h en UshuaiaTierra del Fuego12/09/2025
Se esperan ráfagas intensas desde la tarde del viernes y durante la madrugada del sábado; piden extremar precauciones.
La secretaria general del Partido Justicialista de Tierra del Fuego se refirió al resultado electoral y cuestionó el veto l a la Ley de Financiamiento Universitario.Tierra del Fuego11/09/2025
La secretaria general del Partido Justicialista de Tierra del Fuego y concejala de Ushuaia, Laura Avila, se refirió al resultado electoral en la provincia de Buenos Aires y al reciente veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, destacando que “el Pueblo votó en contra de las políticas de Javier Milei, votó a favor de poner un freno a tanto ajuste y sufrimiento, pero el Gobierno Nacional no lo entiende ni lo interpreta”.
Avila sostuvo que la universidad pública y gratuita es un derecho irrenunciable y que la ley vetada por Milei era una herramienta muy importante para garantizar su funcionamiento: “Defender la universidad pública y de calidad es defender la igualdad de oportunidades y el futuro de millones de argentinos y argentinas. Vetar su financiamiento es darle la espalda a nuestro pueblo y a las juventudes que sueñan con un futuro mejor”.
En ese sentido, remarcó que en provincias como Tierra del Fuego la presencia del Estado fue determinante, “sin un Estado presente, no tendríamos universidad en nuestra provincia. Hoy miles de fueguinos y fueguinas acceden a la educación superior gracias a esa decisión política, que abrió caminos y oportunidades para todos y todas”.
Por eso, sostuvo Laura Avila,“el 26 de octubre tenemos la oportunidad de ponerle un freno a Milei y a sus políticas votando a las candidatas y candidatos de Fuerza Patria. Necesitamos senadores y diputados que defiendan al Pueblo, a nuestra universidad pública y a la Argentina del trabajo y la producción ", concluyó.
La medida estará vigente hasta el 30 de octubre y busca aliviar la carga financiera de los contribuyentes.
El candidato a senador por el frente Defendamos Tierra del Fuego exigió la reactivación de la obra pública en la Provincia, al tiempo que reclamó que se discuta el presupuesto "que ponga nuevamente en funcionamiento al Estado Nacional".
Según la acusación, la condenada suministró a la niña, por vía oral, clonazepam, quetiapina y levetiracetam, lo que generó una intoxicación farmacológica.
La Municipalidad de Ushuaia, junto a Prefectura Naval y la Asociación Bahía Encerrada, retiraron residuos voluminosos y anunciaron campañas de concientización ambiental.
La medida se tomó tras el análisis de las condiciones climáticas junto al Servicio Meteorológico Nacional. Se mantendrán controles preventivos en zonas altas.
Los plantines, en variedades como lechuga, rúcula, acelga, tomates, perejil, orégano y cilantro, se producen en el Invernadero Municipal y serán destinados tanto a productores inscriptos como a familias que buscan complementar su alimentación.
La Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina llevaron adelante adiestramientos de interoperabilidad en escenarios de alta exigencia.
El RENAPER lanzó una herramienta digital que permite confirmar al instante si un documento de la serie AAL requiere revisión. También habrá reposición inmediata para quienes tengan viajes programados.
El primer ministro qatarí responsabilizó a Israel de frustrar la mediación tras el ataque contra líderes de Hamas en Doha.
El siniestro sucedido en el Valle de Andorra habría sido causado por un desperfecto eléctrico. El fuego fue controlado por los moradores y luego asistido por bomberos.
