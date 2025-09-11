"El pueblo le dijo basta a las políticas de Milei, pero el Gobierno Nacional no escucha” dijo Laura Avila

La secretaria general del Partido Justicialista de Tierra del Fuego y concejala de Ushuaia, Laura Avila, se refirió al resultado electoral en la provincia de Buenos Aires y al reciente veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, destacando que “el Pueblo votó en contra de las políticas de Javier Milei, votó a favor de poner un freno a tanto ajuste y sufrimiento, pero el Gobierno Nacional no lo entiende ni lo interpreta”.

Avila sostuvo que la universidad pública y gratuita es un derecho irrenunciable y que la ley vetada por Milei era una herramienta muy importante para garantizar su funcionamiento: “Defender la universidad pública y de calidad es defender la igualdad de oportunidades y el futuro de millones de argentinos y argentinas. Vetar su financiamiento es darle la espalda a nuestro pueblo y a las juventudes que sueñan con un futuro mejor”.

En ese sentido, remarcó que en provincias como Tierra del Fuego la presencia del Estado fue determinante, “sin un Estado presente, no tendríamos universidad en nuestra provincia. Hoy miles de fueguinos y fueguinas acceden a la educación superior gracias a esa decisión política, que abrió caminos y oportunidades para todos y todas”.

Por eso, sostuvo Laura Avila,“el 26 de octubre tenemos la oportunidad de ponerle un freno a Milei y a sus políticas votando a las candidatas y candidatos de Fuerza Patria. Necesitamos senadores y diputados que defiendan al Pueblo, a nuestra universidad pública y a la Argentina del trabajo y la producción ", concluyó.