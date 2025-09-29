Comenzó el juicio a un joven acusado de intento de homicidio en una pelea callejera en Río Grande

El acusado (Izquierda) junto a su abogado en la primera jornada de juicio

En Tribunales de Río Grande comenzó este lunes el juicio oral contra un joven de 19 años, acusado de intentar matar a otro durante una pelea callejera ocurrida en 2024. El imputado, que se encuentra detenido desde el hecho, está acusado de atacar con un arma blanca y causar heridas en el cuello y la espalda de la víctima.

Fuentes judiciales indicaron que el caso es llevado adelante por el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Jorge López Oribe, quien calificó el hecho como homicidio simple en grado de tentativa.

Durante la apertura del debate, el acusado optó por no declarar ante el Tribunal de Juicio en lo Criminal, presidido por el juez Eduardo López e integrado por los vocales Verónica Marchisio y Juan José Varela. En cambio, la víctima sí brindó testimonio y relató su versión de lo ocurrido.

Estaba previsto que declararan dos testigos en esta primera jornada, pero no se presentaron. Ante su inasistencia, el Tribunal los citó nuevamente para el próximo martes a las 9.30 horas, bajo apercibimiento de ordenar su detención si vuelven a faltar.

La defensa del acusado está a cargo del abogado Francisco Giménez, quien tendrá oportunidad de presentar pruebas y alegar en las próximas audiencias.

El juicio continuará la próxima semana con la comparecencia de testigos y, eventualmente, los alegatos de las partes.