Con un 99,5% de mandatos en contra de la oferta salarial, el gremio docente anunció un paro de 48 horas con movilizaciones en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande.
Comenzó el juicio a un joven acusado de intento de homicidio en una pelea callejera en Río Grande
La víctima recibió heridas de arma blanca en el cuello y la espalda. El acusado, de 19 años, permanece detenido y no declaró en la apertura del debate.Tierra del Fuego29/09/2025
En Tribunales de Río Grande comenzó este lunes el juicio oral contra un joven de 19 años, acusado de intentar matar a otro durante una pelea callejera ocurrida en 2024. El imputado, que se encuentra detenido desde el hecho, está acusado de atacar con un arma blanca y causar heridas en el cuello y la espalda de la víctima.
Fuentes judiciales indicaron que el caso es llevado adelante por el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Jorge López Oribe, quien calificó el hecho como homicidio simple en grado de tentativa.
Durante la apertura del debate, el acusado optó por no declarar ante el Tribunal de Juicio en lo Criminal, presidido por el juez Eduardo López e integrado por los vocales Verónica Marchisio y Juan José Varela. En cambio, la víctima sí brindó testimonio y relató su versión de lo ocurrido.
Estaba previsto que declararan dos testigos en esta primera jornada, pero no se presentaron. Ante su inasistencia, el Tribunal los citó nuevamente para el próximo martes a las 9.30 horas, bajo apercibimiento de ordenar su detención si vuelven a faltar.
La defensa del acusado está a cargo del abogado Francisco Giménez, quien tendrá oportunidad de presentar pruebas y alegar en las próximas audiencias.
El juicio continuará la próxima semana con la comparecencia de testigos y, eventualmente, los alegatos de las partes.
Vialidad Provincial concluye el Operativo Invierno y comienza con tareas en las rutasTierra del Fuego28/09/2025
Finalizada la veda invernal, Vialidad Provincial realiza reparaciones, limpieza de alcantarillas y relevamientos en puntos estratégicos de la red vial fueguina.
El Presidente visitará la capital fueguina en apoyo a los candidatos de La Libertad Avanza, mientras la CGT local organiza una concentración para repudiarlo y declararlo “persona no grata”.
La Legisladora acusó a Harrington de encerrarse en "una gestión personalista" y de no convocar a "espacios de diálogo" para resolver los problemas estructurales de la comunidad.
Condenaron a un hombre a 4 años de prisión por abusar sexualmente de una niña de 11 añosTierra del Fuego26/09/2025
El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte encontró culpable al acusado por hechos ocurridos en 2019 y ordenó su inmediata detención tras el veredicto.
El Gobierno fueguino repudió el triple femicidio de Florencio Varela y exigió justiciaTierra del Fuego25/09/2025
Manifestaron que el triple crimen es “la expresión más extrema de un entramado estructural de violencias" y rechazaron la construcción de la figura de la "buena víctima" en referencia a los que se manifiesta por las tres jóvenes.
Marineros del buque Tai An denuncian despidos y deudas salariales contra la empresa Prodesur SATierra del Fuego25/09/2025
Marineros acusan a la empresa del empresario chino Liu Zhijiang de incumplimientos laborales, falta de aportes y salarios adeudados. El caso llegó al Ministerio de Trabajo en Ushuaia.
El bombardeo masivo incluyó más de 600 drones y misiles. También fueron atacadas infraestructuras médicas y energéticas. Polonia cerró su espacio aéreo por precaución.
El gremio denuncia que la situación en el sector representa un riesgo real para la seguridad de los vuelos, debido al incumplimiento de auditorías internacionales por parte de la ANAC.
Detectaron que dos marcas de aceite de oliva usaban registros sanitarios falsos; ANMAT ordenó su retiro inmediato del mercado nacional y online.