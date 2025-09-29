Ushuaia celebró el Día del Jubilado con una gran fiesta en el “Cochocho” Vargas

La Municipalidad de Ushuaia organizó una jornada festiva en el microestadio “Cochocho” Vargas con motivo del Día del Jubilado y la Jubilada, que reunió a más de 800 personas mayores en una tarde llena de música, baile, sorteos y la tradicional elección del rey y la reina.

El evento contó con la participación de Centros de Jubilados de toda la ciudad y se llevó adelante en el marco del Mes de los Jubilados y las Jubiladas, promoviendo la integración comunitaria y el reconocimiento a quienes han construido gran parte de la historia local.

La secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Yanira Martínez, resaltó el carácter comunitario del festejo: “Fue una verdadera fiesta de la comunidad, en la que nuestros adultos mayores volvieron a ser protagonistas. Ver el Cochocho colmado de alegría y participación es una muestra de la vitalidad y la fuerza de esta etapa de la vida”.

Martínez también enfatizó el compromiso de la gestión municipal con las personas mayores: “Para nuestra gestión es fundamental seguir acompañando a los Centros de Jubilados, generar estos espacios de encuentro y reconocer el lugar que ocupan en la construcción de nuestra ciudad”.

El intendente Walter Vuoto participó activamente del festejo, acompañando a los adultos mayores y compartiendo con ellos una jornada que incluyó espectáculos musicales, danzas folclóricas y de tango, además de la esperada coronación de los nuevos soberanos.

La celebración se consolidó como un momento de encuentro significativo, donde la alegría, el reconocimiento y el sentido de comunidad fueron protagonistas.