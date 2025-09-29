Antes del acto central en el centro de la ciudad, el Presidente y la Secretaria General de la Presidencia visitaron una de las principales fábricas electrónicas de Tierra del Fuego.
Ushuaia celebró el Día del Jubilado con una gran fiesta en el “Cochocho” Vargas
El evento, organizado por la Municipalidad de Ushuaia, reunió a más de 800 adultos mayores con música, baile y reconocimientos en el marco del Mes de los Jubilados.Tierra del Fuego29/09/2025
La Municipalidad de Ushuaia organizó una jornada festiva en el microestadio “Cochocho” Vargas con motivo del Día del Jubilado y la Jubilada, que reunió a más de 800 personas mayores en una tarde llena de música, baile, sorteos y la tradicional elección del rey y la reina.
El evento contó con la participación de Centros de Jubilados de toda la ciudad y se llevó adelante en el marco del Mes de los Jubilados y las Jubiladas, promoviendo la integración comunitaria y el reconocimiento a quienes han construido gran parte de la historia local.
La secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Yanira Martínez, resaltó el carácter comunitario del festejo: “Fue una verdadera fiesta de la comunidad, en la que nuestros adultos mayores volvieron a ser protagonistas. Ver el Cochocho colmado de alegría y participación es una muestra de la vitalidad y la fuerza de esta etapa de la vida”.
Martínez también enfatizó el compromiso de la gestión municipal con las personas mayores: “Para nuestra gestión es fundamental seguir acompañando a los Centros de Jubilados, generar estos espacios de encuentro y reconocer el lugar que ocupan en la construcción de nuestra ciudad”.
El intendente Walter Vuoto participó activamente del festejo, acompañando a los adultos mayores y compartiendo con ellos una jornada que incluyó espectáculos musicales, danzas folclóricas y de tango, además de la esperada coronación de los nuevos soberanos.
La celebración se consolidó como un momento de encuentro significativo, donde la alegría, el reconocimiento y el sentido de comunidad fueron protagonistas.
Comenzó el juicio a un joven acusado de intento de homicidio en una pelea callejera en Río GrandeTierra del Fuego29/09/2025
La víctima recibió heridas de arma blanca en el cuello y la espalda. El acusado, de 19 años, permanece detenido y no declaró en la apertura del debate.
Con un 99,5% de mandatos en contra de la oferta salarial, el gremio docente anunció un paro de 48 horas con movilizaciones en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande.
Vialidad Provincial concluye el Operativo Invierno y comienza con tareas en las rutasTierra del Fuego28/09/2025
Finalizada la veda invernal, Vialidad Provincial realiza reparaciones, limpieza de alcantarillas y relevamientos en puntos estratégicos de la red vial fueguina.
La Justicia mantiene bajo resguardo el cuerpo del joven asesinado en Río Grande para realizar nuevas periciasTierra del Fuego28/09/2025
El Juzgado de Instrucción N° 3 resolvió no entregar aún el cuerpo del joven de 25 años asesinado en la madrugada del miércoles.
El Presidente visitará la capital fueguina en apoyo a los candidatos de La Libertad Avanza, mientras la CGT local organiza una concentración para repudiarlo y declararlo “persona no grata”.
La Legisladora acusó a Harrington de encerrarse en "una gestión personalista" y de no convocar a "espacios de diálogo" para resolver los problemas estructurales de la comunidad.
Condenaron a un hombre a 4 años de prisión por abusar sexualmente de una niña de 11 añosTierra del Fuego26/09/2025
El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte encontró culpable al acusado por hechos ocurridos en 2019 y ordenó su inmediata detención tras el veredicto.
El bombardeo masivo incluyó más de 600 drones y misiles. También fueron atacadas infraestructuras médicas y energéticas. Polonia cerró su espacio aéreo por precaución.
El gremio denuncia que la situación en el sector representa un riesgo real para la seguridad de los vuelos, debido al incumplimiento de auditorías internacionales por parte de la ANAC.
Detectaron que dos marcas de aceite de oliva usaban registros sanitarios falsos; ANMAT ordenó su retiro inmediato del mercado nacional y online.