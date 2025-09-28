VIDEO | Rusia atacó masivamente a Ucrania hasta los bomberos

En la madrugada del domingo, Rusia lanzó uno de los ataques más sostenidos contra Ucrania desde el inicio de la invasión a gran escala, dejando al menos cuatro muertos, entre ellos un niño, y más de 80 personas heridas. El ejército ucraniano informó que fueron lanzados 595 drones y 48 misiles, de los cuales sus defensas aéreas lograron derribar 568 drones y 43 misiles.

El principal objetivo del ataque fue la capital, Kiev, donde se registraron daños en al menos 32 puntos, entre ellos instituciones médicas clave como el Instituto Strazheska y el Instituto de Cardiología, este último considerado una de las instituciones más prestigiosas del país. En esa zona murieron dos personas y uno de los edificios sufrió serios daños.

En paralelo, las fuerzas rusas también atacaron la ciudad de Oleksiyevo-Druzhkivka, donde se denunció que drones fueron dirigidos deliberadamente contra rescatistas mientras apagaban incendios provocados por los bombardeos iniciales. Aunque un camión cisterna fue destruido, los bomberos salieron ilesos milagrosamente, según informó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien calificó el ataque como una muestra clara de que “el ejército ruso busca deliberadamente a quienes salvan vidas”.

Otra ciudad fuertemente golpeada fue Zaporiyia, donde el ataque fue descrito como “extremadamente brutal”. Allí, cerca de 40 personas resultaron heridas, aunque no se registraron víctimas fatales. Se desplegaron equipos de emergencia y asistencia médica en todas las zonas afectadas.

Además del impacto en la población civil, también se reportaron ataques contra infraestructuras energéticas, lo que Zelenski consideró parte de la estrategia rusa para generar un nuevo apagón masivo en Ucrania, como ya ocurrió en inviernos anteriores.

El ataque también tuvo repercusiones fuera de Ucrania. Polonia cerró temporalmente su espacio aéreo en el sureste del país, cerca de dos ciudades fronterizas, y movilizó su fuerza aérea como medida preventiva hasta que se disipó el peligro.

“Mi más sentido pésame a los familiares y seres queridos de los fallecidos”, expresó Zelenski. Y concluyó: “Agradezco profundamente a todos los equipos de emergencia, médicos, policías y trabajadores municipales que están ayudando a nuestras comunidades en este momento tan difícil”.