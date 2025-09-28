Al expresidente francés y quien supo ser uno de los lideres mundiales le espera una celda de 9 metros cuadrados.
VIDEO | Rusia atacó masivamente a Ucrania hasta los bomberos
El bombardeo masivo incluyó más de 600 drones y misiles. También fueron atacadas infraestructuras médicas y energéticas. Polonia cerró su espacio aéreo por precaución.Mundo28/09/2025
En la madrugada del domingo, Rusia lanzó uno de los ataques más sostenidos contra Ucrania desde el inicio de la invasión a gran escala, dejando al menos cuatro muertos, entre ellos un niño, y más de 80 personas heridas. El ejército ucraniano informó que fueron lanzados 595 drones y 48 misiles, de los cuales sus defensas aéreas lograron derribar 568 drones y 43 misiles.
El principal objetivo del ataque fue la capital, Kiev, donde se registraron daños en al menos 32 puntos, entre ellos instituciones médicas clave como el Instituto Strazheska y el Instituto de Cardiología, este último considerado una de las instituciones más prestigiosas del país. En esa zona murieron dos personas y uno de los edificios sufrió serios daños.
En paralelo, las fuerzas rusas también atacaron la ciudad de Oleksiyevo-Druzhkivka, donde se denunció que drones fueron dirigidos deliberadamente contra rescatistas mientras apagaban incendios provocados por los bombardeos iniciales. Aunque un camión cisterna fue destruido, los bomberos salieron ilesos milagrosamente, según informó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien calificó el ataque como una muestra clara de que “el ejército ruso busca deliberadamente a quienes salvan vidas”.
Otra ciudad fuertemente golpeada fue Zaporiyia, donde el ataque fue descrito como “extremadamente brutal”. Allí, cerca de 40 personas resultaron heridas, aunque no se registraron víctimas fatales. Se desplegaron equipos de emergencia y asistencia médica en todas las zonas afectadas.
Además del impacto en la población civil, también se reportaron ataques contra infraestructuras energéticas, lo que Zelenski consideró parte de la estrategia rusa para generar un nuevo apagón masivo en Ucrania, como ya ocurrió en inviernos anteriores.
El ataque también tuvo repercusiones fuera de Ucrania. Polonia cerró temporalmente su espacio aéreo en el sureste del país, cerca de dos ciudades fronterizas, y movilizó su fuerza aérea como medida preventiva hasta que se disipó el peligro.
“Mi más sentido pésame a los familiares y seres queridos de los fallecidos”, expresó Zelenski. Y concluyó: “Agradezco profundamente a todos los equipos de emergencia, médicos, policías y trabajadores municipales que están ayudando a nuestras comunidades en este momento tan difícil”.
Padre mexicano asesinado por un agente de ICE fue despedido en su pueblo natal
Familiares y amigos en el pueblo mexicano de Michoacán exigen justicia por Silverio Villegas, quien murió en manos del servicio de cacería de inmigrantes.
Se vende TikTok en Estados Unidos
El presidente Trump firmó una orden ejecutiva que retrasa hasta enero la prohibición de la aplicación, mientras se negocia una nueva compañía valorada en 14 mil millones de dólares.
La compañía reducirá su presencia en América del Norte en 124 locales al cierre de su año fiscal, en medio de un proceso de reestructuración.
El Rey de España pidió el fin de la violencia en Gaza, condenó a Hamás, reconoció el derecho de Israel a defenderse y demandó que se respete el Derecho internacional humanitario.
Trump sorprende con un giro retórico y afirma que Ucrania puede recuperar todo su territorioMundo24/09/2025
El presidente de Estados Unidos sostuvo que Rusia atraviesa “grandes problemas económicos” y llamó a Kiev a actuar ahora, aunque no anunció nuevas medidas de apoyo.
Tras el ingreso de cazas MiG-31 rusos a territorio estonio, la OTAN acusa a Rusia de comportamiento irresponsable y promete utilizar "todas las herramientas necesarias" para defender a sus aliados.
Rusia derriba drones ucranianos en Moscú mientras Zelenski busca apoyo internacional en la ONUMundo23/09/2025
Fue el ataque más masivo sobre la capital rusa desde el comienzo de la invasión rusa sobre Ucrania. La paz está estancada y Zelenski busca apoyo en la ONU.
ANMAT prohíbe la venta y uso de 10 productos cosméticos con ácido azelaico por no estar autorizadosSalud23/09/2025
La medida afecta a marcas reconocidas como The Ordinary, Paula’s Choice, Viva Dermo y otras.
El Banco Central reinstauró el cepo cambiario y extendió la restricción cruzada a todas las personasEconomía26/09/2025
Ahora quienes compren dólar oficial no podrán operar con MEP o CCL durante 90 días
El Presidente visitará la capital fueguina en apoyo a los candidatos de La Libertad Avanza, mientras la CGT local organiza una concentración para repudiarlo y declararlo “persona no grata”.
La Justicia mantiene bajo resguardo el cuerpo del joven asesinado en Río Grande para realizar nuevas periciasTierra del Fuego28/09/2025
El Juzgado de Instrucción N° 3 resolvió no entregar aún el cuerpo del joven de 25 años asesinado en la madrugada del miércoles.