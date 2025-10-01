Milei y Trump se volverán a reunir a mediados de octubre en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá en la Casa Blanca a su par argentino, Javier Milei, el próximo 14 de octubre, según confirmó la Cancillería argentina. La reunión se producirá en paralelo a los encuentros anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial en Washington.

El gobierno argentino calificó la cita como una “nueva oportunidad para continuar fortaleciendo la asociación estratégica entre ambos países”, en un contexto de tensiones financieras y negociaciones clave.

La semana pasada, el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, anunció conversaciones para establecer una línea de swap de USD 20.000 millones con el Banco Central de la República Argentina (BCRA). El mecanismo permitiría a la Argentina acceder a dólares frescos para sostener sus reservas, en momentos en que el mercado sigue de cerca los vencimientos de deuda y la capacidad de pago del país.

Los bonos en dólares argentinos y el peso mostraron una reacción volátil tras el anuncio. Si bien inicialmente repuntaron, este martes se estabilizaron en torno a los 2 centavos, mientras la moneda local se depreció un 1,5%.