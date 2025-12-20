VIDEO | Milei criticó con dureza al Mercosur y reclamó una reforma profunda del bloque en la cumbre de Foz de Iguazú

El presidente Javier Milei brindó este sábado un discurso de fuerte contenido político y económico durante la Cumbre del Mercosur realizada en Foz de Iguazú, donde cuestionó el funcionamiento del bloque regional, reclamó una reforma institucional integral, defendió la flexibilización comercial y endureció su postura contra el régimen venezolano de Nicolás Maduro.

En su intervención, Milei agradeció al Gobierno de Brasil por la organización del encuentro y saludó a los presidentes Santiago Peña (Paraguay), Yamandú Orsi (Uruguay) y José Raúl Molino (Panamá), además de destacar la incorporación de Bolivia al Mercosur. También felicitó al pueblo chileno por la reciente elección presidencial de José Antonio Kast, a quien definió como “un gran amigo”.

“La nueva Sudamérica llega desde el futuro. Está en este bloque decidir si se mueve con ese viento de cola o si se aferra al mástil del pasado”, afirmó el mandatario argentino.

Críticas al funcionamiento del Mercosur

Milei sostuvo que el Mercosur no cumplió con los objetivos para los que fue creado, al señalar que no existe un verdadero mercado común ni libre circulación efectiva de bienes, servicios y factores productivos.

“No hay coordinación macroeconómica, no hay armonización normativa real, no hay incremento significativo del comercio interno ni apertura suficiente al mundo”, enumeró. En ese sentido, cuestionó la existencia de una “burocracia sobredimensionada e ineficaz” y remarcó que el comercio intrazona se encuentra muy por debajo de los niveles históricos, pese a que el bloque mantiene aranceles externos entre los más altos del mundo.

“El proteccionismo no protege el empleo, lo destruye”, sentenció.

Flexibilización comercial y reforma institucional

El Presidente defendió la ampliación de excepciones al arancel externo común impulsada por Argentina durante su presidencia pro tempore y la definió como “un primer paso” hacia un esquema más moderno.

“La región necesita un arancel simple, competitivo y alineado con las prácticas del siglo XXI. De lo contrario, seguiremos condenados a crecer por debajo del mundo”, advirtió.

Milei insistió en que la flexibilidad es un activo y no una amenaza, y sostuvo que pretender un avance monolítico del bloque conduce al estancamiento. Como ejemplo, citó las demoras en el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

“Nuestros países no tienen diez años más para desperdiciar en discusiones administrativas. El tiempo de la oportunidad económica es siempre breve”, afirmó.

Seguridad regional y postura sobre Venezuela

El mandatario argentino también se refirió a la criminalidad transnacional, el narcotráfico y la trata de personas, y destacó la creación de la Comisión Mercosur contra el Crimen Organizado Transnacional, impulsada por Argentina.

En un tramo de alto voltaje político, Milei volvió a cargar contra el Gobierno venezolano, al que calificó como una “dictadura atroz e inhumana”.

“La sombra del narcoterrorista Nicolás Maduro se extiende sobre nuestra región. Este peligro no puede seguir existiendo o nos arrastrará a todos”, sostuvo, y expresó el respaldo de Argentina a la presión internacional encabezada por Estados Unidos.

Además, reclamó la liberación de los presos políticos, reiteró el pedido por la libertad del argentino Nahuel Gallo y destacó el reconocimiento internacional a María Corina Machado, reciente Premio Nobel de la Paz 2025.

Antes de concluir, Milei reafirmó el respaldo del Mercosur al reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

En el cierre, el Presidente llamó a dejar atrás “las recetas fracasadas del proteccionismo y la complacencia” y planteó un dilema central para el futuro del bloque.

“La pregunta es simple: ¿queremos un Mercosur que sea un motor de crecimiento o un freno para el futuro? La Argentina ya respondió”, concluyó.