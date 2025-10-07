En Ushuaia, comenzó el juicio oral por el incendio con bombas molotov: y los tres imputados declararon en la primera audiencia

Este martes comenzó el juicio oral contra Héctor Pedro Caballero, Romina Judith Cirigliano Migura y Gabriel Di Gangi, acusados de haber provocado un incendio mediante el uso de bombas molotov en un vehículo que se encontraba estacionado dentro del predio donde residía Vanesa Sáez, la funcionaria municipal denunciada por los acusados por estafa.

Durante la primera audiencia, los tres imputados prestaron declaración indagatoria ante el Tribunal de Juicio, presidido por el Dr. Maximiliano García Arpón, con las vocalías de los Dres. Rodolfo Bembihy Videla y Alejandro Pagano Zavalía.

El primero en declarar fue Caballero, quien también enfrenta cargos por lesiones doblemente agravadas en perjuicio de su expareja. Aseguró que su participación en el hecho se limitó a trasladar en su vehículo —el cual usaba para hacer entregas de comida— a los otros dos acusados hasta el lugar del ataque.

Romina Cirigliano, por su parte, relató detalles de su vida personal y la relación económica que mantenía con Matías Rosa y Vanesa Sáez, a quienes dijo haberles prestado más de 30 mil dólares. Reconoció que, al no recibir respuestas tras varios reclamos, decidió atacar el vehículo del padre de Sáez como represalia, con la colaboración de los otros imputados.

Finalmente, Gabriel Di Gangi admitió haber sido quien arrojó las bombas molotov que provocaron el incendio sobre la camioneta.

El fiscal Daniel Curtale leyó al inicio del debate los fundamentos que permitieron la elevación a juicio de la causa, tras la investigación desarrollada en la etapa de instrucción. La querella está representada por los Dres. Walter Omar Vargas y César Alberto González.

Por su parte, las defensas de los acusados están a cargo de los abogados Martín Muñoz (Caballero), Carlos Alfonzo (Cirigliano y Di Gangi) y Oscar Vidal (Cirigliano).

El tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta mañana miércoles a las 9:30, momento en el que se escucharán los alegatos de las partes.