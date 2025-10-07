En Ushuaia, comenzó el juicio oral por el incendio con bombas molotov: y los tres imputados declararon en la primera audiencia

Detienen cargamento de droga en Paso Internacional San Sebastián en Tierra del FuegoTierra del Fuego07/10/2025
Gendarmería incautó más de 10 kilos de cocaína y 199 pastillas de metadona en un transporte proveniente de Buenos Aires
Héctor Caballero, Romina Cirigliano y Gabriel Di Gangi enfrentan cargos por haber incendiado un vehículo en represalia por una deuda económica.Tierra del Fuego07/10/2025
Este martes comenzó el juicio oral contra Héctor Pedro Caballero, Romina Judith Cirigliano Migura y Gabriel Di Gangi, acusados de haber provocado un incendio mediante el uso de bombas molotov en un vehículo que se encontraba estacionado dentro del predio donde residía Vanesa Sáez, la funcionaria municipal denunciada por los acusados por estafa.
Durante la primera audiencia, los tres imputados prestaron declaración indagatoria ante el Tribunal de Juicio, presidido por el Dr. Maximiliano García Arpón, con las vocalías de los Dres. Rodolfo Bembihy Videla y Alejandro Pagano Zavalía.
El primero en declarar fue Caballero, quien también enfrenta cargos por lesiones doblemente agravadas en perjuicio de su expareja. Aseguró que su participación en el hecho se limitó a trasladar en su vehículo —el cual usaba para hacer entregas de comida— a los otros dos acusados hasta el lugar del ataque.
Romina Cirigliano, por su parte, relató detalles de su vida personal y la relación económica que mantenía con Matías Rosa y Vanesa Sáez, a quienes dijo haberles prestado más de 30 mil dólares. Reconoció que, al no recibir respuestas tras varios reclamos, decidió atacar el vehículo del padre de Sáez como represalia, con la colaboración de los otros imputados.
Finalmente, Gabriel Di Gangi admitió haber sido quien arrojó las bombas molotov que provocaron el incendio sobre la camioneta.
El fiscal Daniel Curtale leyó al inicio del debate los fundamentos que permitieron la elevación a juicio de la causa, tras la investigación desarrollada en la etapa de instrucción. La querella está representada por los Dres. Walter Omar Vargas y César Alberto González.
Por su parte, las defensas de los acusados están a cargo de los abogados Martín Muñoz (Caballero), Carlos Alfonzo (Cirigliano y Di Gangi) y Oscar Vidal (Cirigliano).
El tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta mañana miércoles a las 9:30, momento en el que se escucharán los alegatos de las partes.
Las faltas más comunes de tránsito fueron conducir sin licencia y sin seguro obligatorio.
Desde la empresa de transporte urbano aseguraron que, durante las últimas semanas, los equipos de UISE realizaron tareas de lavado, remoción de inscripciones, reparación de vidrios y pintura.
Se trata del hecho ocurrido el pasado 7 de octubre sobre una camioneta de Vanesa Saez, quien también fue denunciada junto a su ex pareja por hechos de estafas en Ushuaia.
El candidato a senador nacional propuso la creación de un Consejo Federal de Política Criminal para fortalecer las instituciones de seguridad y profesionalizar la lucha contra el delito.
La delegación fueguina brilló en Mar del Plata con 22 medallas en diversas disciplinas deportivas.
El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte impuso 4 años de prisión a un joven de 19 años, hallado culpable de homicidio simple en grado de tentativa.
El SUTEF anunció que entre el lunes 6 y el miércoles 8 de octubre se realizarán asambleas y desobligaciones internas para definir la aceptación o el rechazo de la oferta de una propuesta salarial del Gobierno.
Más de 100 millones de personas vapean actualmente, incluidos al menos 86 millones de adultos. la OMS advirtió que los cigarrillos electrónicos están generando “una nueva ola de adicción a la nicotina”.
Una nueva norma establece que todos los organismos, empresas y sociedades estatales deberán contar con la aprobación previa de las Secretarías de Hacienda y de Transformación del Estado antes de implementar programas de retiros voluntarios o desvinculaciones.
El rodado había sido sustraído de un taller mecánico y gracias una investigación se pudo recuperar e identificar a los presuntos delincuentes.
