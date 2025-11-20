Prefectura rescató a dos personas tras el incendio de un velero en el Río de la Plata

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina rescataron a dos personas que debieron lanzarse al agua luego de que su velero se incendiara mientras navegaban por el canal Emilio Mitre, a la altura de la localidad bonaerense de Olivos.

El hecho ocurrió cuando personal de la Administración General de Puertos advirtió una columna de humo proveniente de una embarcación que se encontraba en la zona y dio aviso inmediato a las autoridades.

Ante la emergencia, Prefectura desplegó motos de agua, semirrígidos y un guardacostas, todos coordinados por el Centro de Control de Tráfico Río de la Plata, que monitoreó las maniobras de rescate.

Al llegar al lugar, los rescatistas localizaron a dos personas flotando y pidiendo ayuda a unos 100 metros del velero en llamas. Se trataba de un hombre y una mujer, de entre 43 y 49 años, que habían zarpado desde San Fernando con destino a Colonia, Uruguay, en una navegación recreativa.

El personal de Prefectura procedió a rescatar a ambos y trasladarlos a un semirrígido, donde recibieron las primeras asistencias antes de ser llevados a tierra firme.

Allí fueron atendidos por profesionales del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), quienes diagnosticaron escoriaciones, quemaduras e hipotermia, producto del siniestro y la permanencia en el agua.