Prefectura rescató a dos personas tras el incendio de un velero en el Río de la Plata

Avanza el sistema de alertas tempranas en celulares para emergencias y catástrofesNacionales20/11/2025
Se aprobó la adquisición de infraestructura por $12 mil millones para implementar AlertAR, un sistema de aviso de emergencia en celulares.
Un hombre y una mujer fueron auxiliados por efectivos especializados luego de que su embarcación se prendiera fuego mientras navegaban rumbo a Colonia.Nacionales20/11/2025
Efectivos de la Prefectura Naval Argentina rescataron a dos personas que debieron lanzarse al agua luego de que su velero se incendiara mientras navegaban por el canal Emilio Mitre, a la altura de la localidad bonaerense de Olivos.
El hecho ocurrió cuando personal de la Administración General de Puertos advirtió una columna de humo proveniente de una embarcación que se encontraba en la zona y dio aviso inmediato a las autoridades.
Ante la emergencia, Prefectura desplegó motos de agua, semirrígidos y un guardacostas, todos coordinados por el Centro de Control de Tráfico Río de la Plata, que monitoreó las maniobras de rescate.
Al llegar al lugar, los rescatistas localizaron a dos personas flotando y pidiendo ayuda a unos 100 metros del velero en llamas. Se trataba de un hombre y una mujer, de entre 43 y 49 años, que habían zarpado desde San Fernando con destino a Colonia, Uruguay, en una navegación recreativa.
El personal de Prefectura procedió a rescatar a ambos y trasladarlos a un semirrígido, donde recibieron las primeras asistencias antes de ser llevados a tierra firme.
Allí fueron atendidos por profesionales del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), quienes diagnosticaron escoriaciones, quemaduras e hipotermia, producto del siniestro y la permanencia en el agua.
Un decreto reasigna competencias clave al Ministerio del Interior en el cual volverá a tener en sus manos la dirección del RENAPER. Además, redefine funciones del Ministerio de Seguridad Nacional que conduce Bullrich.
Desde su domicilio en donde cumple condena, la expresidenta denunció que las políticas del Gobierno provocaron el cierre de más de 19 mil empresas y la pérdida de 276 mil empleos registrados y dijo que el encuentro con los economistas en su departamento ya había sido autorizado por la Justicia.
Abril Romero Miranda fue vista por última vez el 18 de septiembre en General Rodríguez; quienes aporten datos útiles pueden comunicarse al 134.
El Poder Ejecutivo decidió mantener CINE.AR, CINE.AR PLAY y CINE.AR ESTRENOS en el INCAA tras considerar “desaconsejable” su transferencia a CAI S.A.U.
Diputados apuntan al Presidente y a su hermana por un presunto esquema financiero que habría eludido controles y provocado pérdidas masivas.
La directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial en la Secretaría de Industria y Comercio debió dejar su cargo luego de que la Justicia hallara esa millonaria cifra, en el marco de la investigación por la corrupción en la Agencia de Discapacidad en el gobierno de Milei.
Un resumen por temas de actualidad: empleos perdidos, debate por la reforma laboral, negociaciones del Presupuesto 2026, el acuerdo entre Argentina y Estados Unidos, y otras noticias clave del panorama nacional.
El calendario de pagos de jubilaciones y pensiones de 2026 iniciará el viernes 9 de enero. Aún resta conocer cuáles serán los incrementos que se aplicarán en los haberes de enero a diciembre del año próximo.
En su primera conferencia como jefe de Gabinete, Manuel Adorni pidió a los medios no difundir “especulaciones” sobre la eventual eliminación del Monotributo.
Legisladores libertarios piden precisiones sobre el contenido de los cuadernillos, luego de acusar al Ministerio de "adoctrinar" a niños y adolescentes sobre relaciones entre personas del mismo sexo, como por ejemplo celebrar el "Día del Orgullo" gay.
Edificios destruidos, incendios y decenas de víctimas tras el bombardeo masivo. Ternópil, Járkov y Leópolis entre las regiones más golpeadas por el ataque ruso.
El legislador de Somos Fueguinos ratificó su voto negativo al proyecto que modifica la Ley 1355 y habilita la salmonicultura. Denunció la falta de audiencias, documentación ambiental y evaluaciones técnicas.
La ciudad recibirá este 21 y 22 de noviembre a uno de los eventos automovilísticos más prestigiosos del mundo. Habrá exhibición abierta al público, desvíos de tránsito y un amplio operativo municipal.