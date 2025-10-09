Tras dos años de guerra, la paz estaría cerca tras un acuerdo en donde hubo intervención de Estados Unidos. El parlamento israelí trata el alto al fuego.
Zelenski: “Rusia ya enfrenta un déficit de gasolina del 20%”
El mandatario ucraniano destacó los efectos de las ofensivas en territorio ruso, reafirmó la cooperación con Estados Unidos y consideró que un alto el fuego es posible con mayor presión internacional sobre Moscú.Mundo09/10/2025
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó que los recientes ataques en territorio ruso representan un “gran éxito” y una respuesta directa a los bombardeos del Kremlin. Según el mandatario, las ofensivas ucranianas habrían provocado un déficit de hasta el 20% en el suministro de gasolina de Rusia, afectando su capacidad militar y económica.
Zelenski también confirmó que una delegación encabezada por la primera ministra Yulia Sviridenko viajará a Estados Unidos para abordar temas clave como defensa aérea, energía, sanciones y el uso de activos rusos congelados. “La cooperación con EE. UU. continúa”, aseguró el presidente, quien además destacó la predisposición del presidente Donald Trump a impulsar un alto el fuego y poner fin a la guerra.
“Putin teme personalmente un alto el fuego, porque sabe que reanudar la guerra luego sería muy difícil para su país, tanto económica como socialmente”, añadió Zelenski, al tiempo que pidió mayor presión internacional sobre Moscú para forzar el fin del conflicto.
Muertes, hambre, destrucción y sufrimiento: Se cumplen dos años de la guerra entre Israel y HamásMundo07/10/2025
El conflicto que estalló el 7 de octubre de 2023 dejó una huella de devastación sin precedentes, con miles de muertos, ciudades arrasadas y millones de vidas quebradas.
Israel "ignora el hecho de que está golpeando a una población en gran parte indefensa" dijo el secretario de Estado del Vaticano y máximo diplomático de la Santa Sede.
Venezuela denunció un presunto plan para colocar explosivos en la embajada de Estados Unidos en CaracasMundo06/10/2025
Sostienen que grupos extremistas planean el ataque bajo una “operación de bandera falsa”.
Corea del Norte amenaza con nuevas medidas militares frente al aumento de tropas de EE.UU.Mundo05/10/2025
Kim Jong Un advirtió que Pyongyang desarrollará nuevas medidas militares y fortaleció su alineación con Rusia y China
El bombardeo provocó un incendio en un vagón y obligó a rescatistas a trabajar bajo fuego constante en la comunidad de Shostka.
Trump pide a Israel cesar los bombardeos en Gaza tras acuerdo preliminar con Hamas
El presidente estadounidense instó a Netanyahu a detener los ataques para garantizar la liberación segura de rehenes, mientras persisten tensiones sobre el desarme y continúan los bombardeos en la Franja.
Venezuela denuncia la presencia de cinco aviones de combate de EE.UU. cerca de su costaMundo03/10/2025
El gobierno de Nicolás Maduro acusó a Estados Unidos de una “provocación” en el mar Caribe y exigió el cese inmediato de las maniobras militares.
Grave denuncia por falta de traslado urgente para paciente oncológica en UshuaiaTierra del Fuego08/10/2025
Alejandro Paredes, esposo de una paciente con cáncer de útero internada hace más de un mes, reclama la urgente derivación médica que no se concreta por parte de la OSEF, pese a una orden judicial. "El cáncer no espera" advirtió en un llamado desesperante.
La advertencia rige desde la mañana del jueves 9 hasta el viernes 10 de octubre. Se esperan ráfagas que podrían superar los 90 km/h, especialmente en la zona norte de la isla.
Se conocieron más detalles del cargamento de droga que intentaba ingresar a Tierra del FuegoTierra del Fuego08/10/2025
El chofer del camión había declarado que se trataba de la carga de repuestos electrónicos, sin embargo se encontró droga oculta en un dispositivo búster.
Comenzó la segunda edición de la Expo “Ushuaia Ciudad Segura” con amplia participaciónTierra del Fuego08/10/2025
Organizada por la Municipalidad, la jornada inaugural reunió a vecinos, instituciones y fuerzas de seguridad en el microestadio “Cochocho” Vargas. Este jueves continuará la exposición con la “Hora Silenciosa” pensada para personas con espectro autista.
Docentes fueguinos rechazaron nuevamente la oferta salarial y anunciaron nuevos parosTierra del Fuego08/10/2025
Con un 98% de los mandatos, la docencia decidió rechazar la propuesta del Ejecutivo y lanzar una serie de medidas de fuerza que incluirán paros y asambleas en toda la provincia.