Zelenski: “Rusia ya enfrenta un déficit de gasolina del 20%”

El mandatario ucraniano destacó los efectos de las ofensivas en territorio ruso, reafirmó la cooperación con Estados Unidos y consideró que un alto el fuego es posible con mayor presión internacional sobre Moscú.

Mundo09/10/2025
zelenski

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó que los recientes ataques en territorio ruso representan un “gran éxito” y una respuesta directa a los bombardeos del Kremlin. Según el mandatario, las ofensivas ucranianas habrían provocado un déficit de hasta el 20% en el suministro de gasolina de Rusia, afectando su capacidad militar y económica.

Zelenski también confirmó que una delegación encabezada por la primera ministra Yulia Sviridenko viajará a Estados Unidos para abordar temas clave como defensa aérea, energía, sanciones y el uso de activos rusos congelados. “La cooperación con EE. UU. continúa”, aseguró el presidente, quien además destacó la predisposición del presidente Donald Trump a impulsar un alto el fuego y poner fin a la guerra.

“Putin teme personalmente un alto el fuego, porque sabe que reanudar la guerra luego sería muy difícil para su país, tanto económica como socialmente”, añadió Zelenski, al tiempo que pidió mayor presión internacional sobre Moscú para forzar el fin del conflicto.

+ Noticias
Lo + visto en U24
Noticias en tu correo