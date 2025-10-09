Zelenski: “Rusia ya enfrenta un déficit de gasolina del 20%”

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó que los recientes ataques en territorio ruso representan un “gran éxito” y una respuesta directa a los bombardeos del Kremlin. Según el mandatario, las ofensivas ucranianas habrían provocado un déficit de hasta el 20% en el suministro de gasolina de Rusia, afectando su capacidad militar y económica.

Zelenski también confirmó que una delegación encabezada por la primera ministra Yulia Sviridenko viajará a Estados Unidos para abordar temas clave como defensa aérea, energía, sanciones y el uso de activos rusos congelados. “La cooperación con EE. UU. continúa”, aseguró el presidente, quien además destacó la predisposición del presidente Donald Trump a impulsar un alto el fuego y poner fin a la guerra.

“Putin teme personalmente un alto el fuego, porque sabe que reanudar la guerra luego sería muy difícil para su país, tanto económica como socialmente”, añadió Zelenski, al tiempo que pidió mayor presión internacional sobre Moscú para forzar el fin del conflicto.