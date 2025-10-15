El intendente de Río Grande calificó los acuerdos impulsados por Milei como una "humillación nacional" y advirtió sobre la posible "instalación de una base militar estadounidense en Ushuaia".
🔴AHORA | Fuerte choque en la Ruta Nacional N°3 deja cuatro personas heridas
El accidente ocurrió a la altura del paraje Rancho Hambre, cuando dos vehículos impactaron frontalmente. Los ocupantes debieron ser asistidos por bomberos y trasladados al Hospital Regional Ushuaia.Tierra del Fuego15/10/2025
Un violento siniestro vial se registró en la Ruta Nacional N°3, a la altura Rancho Hambre, donde dos vehículos colisionaron de manera frontal, dejando como saldo cuatro personas heridas.
Según informó la Policía, los rodados involucrados fueron un Volkswagen Bora, dominio JAR 760, conducido por Gerardo Luis Cuenca (51), y un Hyundai gris, dominio KZY 155, manejado por Julio Carrizo (36), quien viajaba acompañado por Ana Cabrera (53) y María Laura Pacheco (45).
Debido a la violencia del impacto, personal de Bomberos debió intervenir para asistir a todos los ocupantes, quienes fueron posteriormente trasladadas en ambulancias al Hospital Regional Ushuaia para recibir atención médica.
En el lugar trabajan efectivos policiales, bomberos y personal de emergencia, mientras que se labran las actuaciones correspondientes para determinar las causas del accidente.
Denuncian falta de respuestas a la crítica situación del Centro Integrado Amanda Beban de Ushuaia y temen por su cierreTierra del Fuego14/10/2025
El Centro Integrado Amanda Beban atraviesa una situación crítica por la falta de recursos y personal, No pueden asistir a los más vulnerables con la comida y temen que el servicio se interrumpa.
Martín Perez: “Tierra del Fuego no está a la venta, vamos a impedir que Milei instale una base militar en Ushuaia”Tierra del Fuego14/10/2025
El intendente de Río Grande rechazó enérgicamente la posible instalación de una base militar de Estados Unidos en Ushuaia y llamó a todos los sectores políticos y sociales a defender la soberanía nacional.
Paciente oncológico denuncia que OSEF le suspendió el tratamiento de quimioterapia en Río GrandeTierra del Fuego13/10/2025
Fernando Gallo, de 62 años, aseguró en una entrevista radial que hace más de un mes y medio no recibe la medicación necesaria para tratar su cáncer hepático. “Estamos desesperados, los directivos no dan la cara”, expresó.
SUTEF inicia este martes paro de 48 horas en adhesión al paro nacional docenteTierra del Fuego13/10/2025
Docentes fueguinos llevarán adelante una jornada de paro y protesta, donde adémás el gremio de CTERA lo hará en todo el país.
Crean el Observatorio Jurídico para la Protección de los Animales No Humanos en Tierra del FuegoTierra del Fuego13/10/2025
Fue creado ante los casos de maltrato y crueldad animal que se detectaron en la Provincia y buscan mejorar la aplicación de las leyes y consolidar estándares jurídico.
Melella y la legisladora Dos Santos recorrieron juntos el primer espacio creado para un Centro de Jubilados en TolhuinTierra del Fuego13/10/2025
Después de 16 años de esfuerzo y compromiso comunitario, los adultos mayores celebran la concreción de un espacio.
Operativo invierno 2025: Tierra del Fuego logró un invierno sin víctimas fatales y una reducción histórica de siniestros vialesTierra del Fuego12/10/2025
El Operativo Invierno Seguro 2025 cerró con cero muertes en rutas provinciales y en la Ruta Nacional N°3. Además, los siniestros disminuyeron más del 70%. “El compromiso de los equipos operativos y la responsabilidad de los conductores marcaron la diferencia”.
Ushuaia y sus 141 años: “No es lo mismo mirar a Ushuaia desde un escritorio en Buenos Aires que vivirla todos los días”, expresó el intendente VuotoTierra del Fuego12/10/2025
La capital fueguina celebró un nuevo aniversario con un multitudinario desfile cívico-militar, actividades culturales y mensajes de identidad y pertenencia. El intendente destacó el esfuerzo y la solidaridad de la comunidad que “sigue de pie en el fin del mundo”.
ELECCIONES 2025 | “Este 26 de octubre es el primer paso de un proyecto político fueguino”, sostuvo Gastón DíazTierra del Fuego11/10/2025
El Frente Defendamos Tierra del Fuego realizó una jornada de militancia en Ushuaia, encabezada por el candidato a senador nacional Gastón Díaz, quien llamó a “defender los derechos e intereses de los fueguinos por encima de cualquier disputa nacional”.
Condenaron a los implicados de arrojar una bomba molotov contra la camioneta de Vanesa Saez en UshuaiaTierra del Fuego09/10/2025
El Tribunal del Distrito Judicial Sur impuso penas de hasta 3 años a los acusados de arrojar la bomba molotov. Un tercer implicado quedó tras las rejas por sumarse un caso de violencia de género contra su ex pareja.
Con profundo dolor, velan los restos de los hermanos fallecidos en el incendio en UshuaiaTierra del Fuego09/10/2025
Lucas, Tomás y Mateo Cruz Cejas, los tres hermanos que perdieron la vida en el trágico incendio ocurrido en el barrio Peniel, serán despedidos este sábado.
El sospechoso fue aprehendido en la Avenida Belgrano con artículos electrónicos y un celular adquiridos de manera fraudulenta, con una tarjeta de crédito que había sido denunciada como extraviada.