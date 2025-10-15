🔴AHORA | Fuerte choque en la Ruta Nacional N°3 deja cuatro personas heridas

Un violento siniestro vial se registró en la Ruta Nacional N°3, a la altura Rancho Hambre, donde dos vehículos colisionaron de manera frontal, dejando como saldo cuatro personas heridas.

Según informó la Policía, los rodados involucrados fueron un Volkswagen Bora, dominio JAR 760, conducido por Gerardo Luis Cuenca (51), y un Hyundai gris, dominio KZY 155, manejado por Julio Carrizo (36), quien viajaba acompañado por Ana Cabrera (53) y María Laura Pacheco (45).

Debido a la violencia del impacto, personal de Bomberos debió intervenir para asistir a todos los ocupantes, quienes fueron posteriormente trasladadas en ambulancias al Hospital Regional Ushuaia para recibir atención médica.

En el lugar trabajan efectivos policiales, bomberos y personal de emergencia, mientras que se labran las actuaciones correspondientes para determinar las causas del accidente.