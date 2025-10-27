Trump volvió a felicitar a Milei tras el triunfo libertario y destacó la alianza entre ambos países

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a felicitar al mandatario argentino Javier Milei tras el contundente triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del domingo.

Desde el Air Force One, con destino a Japón —donde realiza una visita oficial—, Trump afirmó que Milei “no solo ganó, sino que ganó por mucho”, y recordó que su administración había brindado apoyo a la Argentina durante la campaña electoral.

“Quiero felicitar al ganador, y fue un gran ganador. Recibió mucha ayuda de nuestra parte; le di mi apoyo muy fuerte. Fue realmente inesperado tener semejante victoria: muchos pensaban que era difícil ganar, y no solo ganó, sino que ganó por mucho”, destacó.

“Argentina, eso fue grandioso. Le doy mucho crédito a Scott, Jamieson y también a Marco, porque —como ustedes saben— estamos manteniendo relaciones con todos los países del mundo. Tenemos muchos vínculos con Sudamérica, y estamos enfocándonos especialmente en esa región”, expresó el mandatario estadounidense.

Trump también destacó el trabajo de sus asesores Scott Bessen, Jamieson Greer y Marco Rubio en el fortalecimiento de los vínculos entre Estados Unidos y Sudamérica, y subrayó que la victoria de Milei fue “de un nivel inesperado”.