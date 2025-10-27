Trump volvió a felicitar a Milei tras el triunfo libertario y destacó la alianza entre ambos países

Elecciones 2025 | Medios santacruceños hablan de que el Gobernador Vidal pidió la renuncia de todo su gabineteNacionales27/10/2025
La fuerza que lidera el Gobernador de Santa Cruz quedó tercera, muy lejos del kirchnerismo y los libertarios.
Desde Japón, el presidente de Estados Unidos celebró la victoria de La Libertad Avanza y afirmó que “Milei no solo ganó, sino que ganó por mucho”.Nacionales27/10/2025
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a felicitar al mandatario argentino Javier Milei tras el contundente triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del domingo.
Desde el Air Force One, con destino a Japón —donde realiza una visita oficial—, Trump afirmó que Milei “no solo ganó, sino que ganó por mucho”, y recordó que su administración había brindado apoyo a la Argentina durante la campaña electoral.
“Quiero felicitar al ganador, y fue un gran ganador. Recibió mucha ayuda de nuestra parte; le di mi apoyo muy fuerte. Fue realmente inesperado tener semejante victoria: muchos pensaban que era difícil ganar, y no solo ganó, sino que ganó por mucho”, destacó.
“Argentina, eso fue grandioso. Le doy mucho crédito a Scott, Jamieson y también a Marco, porque —como ustedes saben— estamos manteniendo relaciones con todos los países del mundo. Tenemos muchos vínculos con Sudamérica, y estamos enfocándonos especialmente en esa región”, expresó el mandatario estadounidense.
Trump también destacó el trabajo de sus asesores Scott Bessen, Jamieson Greer y Marco Rubio en el fortalecimiento de los vínculos entre Estados Unidos y Sudamérica, y subrayó que la victoria de Milei fue “de un nivel inesperado”.
Pese a los reiterados llamados de todo el arco político a participar, millones de argentinos decidieron no asistir a las urnas, reflejando el creciente desencanto con la política.
AUDIOS 24 | El ministro del Interior de la Nación, Lisandro Catalán, calificó como “un éxito de la democracia argentina” el desarrollo de las elecciones legislativas 2025, las primeras en realizarse bajo el sistema de Boleta Única Papel.
Según informó la Dirección Nacional Electoral, hasta las 17 horas ya votó más de la mitad del padrón electoral nacional.
Se estima que la participación fue del 66% del padrón, la más baja de la historia democrática argentina, incluso por debajo del 70% registrado en 2021.
Según informó la Dirección Nacional Electoral, hasta las 15 ya votó el 41% del padrón electoral en todo el país.
El proceso electoral involucra a 35.987.634 electores habilitados, entre los cuales 1.139.315 son jóvenes de 16 y 17 años que podrán votar por primera vez en elecciones nacionales. Por primera vez en la historia del país, la votación se realiza mediante la Boleta Única de Papel.
En el padrón online se puede consultar el establecimiento educativo y la mesa para ir a votar este domingo.
Luego de la medida de APLA, los aviones despegan desde el aeropuerto metropolitano, al tiempo que otros continuarán con demoras en las salidas.
Vecinos lograron evitar que el fuego se propagara a otras casas. No hubo personas heridas.
La secretaria general del Partido Justicialista y concejala de Ushuaia votó acompañada por su hija en la Escuela N°9, y llamó a los vecinos a participar de la jornada electoral con esperanza y compromiso.
El espacio libertario en los estamentos de senadores y diputados, seguido por el Frente Patria en segundo lugar.
El triunfo de La Libertad Avanza fue contundente en todas las secciones de la provincia, incluyendo las tres ciudades principales y la Antártida Argentina.
Agustín Coto y Belén Monte de Oca serán los nuevos senadores nacionales, mientras que Miguel Rodríguez se incorporará a la Cámara de Diputados.