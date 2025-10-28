Reemplaza a Gerardo Werthein, quien presentó su renuncia al Ministerio de Relaciones Exteriores.
La región patagónica en alerta por la detección de focos de la plaga Tucura sapo
SENASA emitió un alerta fitosanitaria preventiva en Río Negro, Chubut y Santa Cruz, ante la plaga que causa graves daños en áreas agrícolas y ganaderas.Nacionales28/10/2025
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) declaró el alerta fitosanitaria preventiva en las provincias de Río Negro, Chubut y Santa Cruz ante la detección de nacimientos de la plaga Tucura sapo (Bufonacris claraziana), según la Resolución 816/2025 publicada este martes en el Boletín Oficial.
La medida, que tendrá vigencia hasta el 31 de marzo de 2026, busca fortalecer la vigilancia y promover acciones de control temprano en coordinación con productores, gobiernos provinciales, municipios, el INTA y otras instituciones del sector agropecuario.
Además, se formalizó la creación de la Mesa Interinstitucional para el Manejo de Tucuras en la Patagonia Argentina (MTP), coordinada por el Senasa, e integrada por representantes del INTA, universidades, gobiernos locales, centros de investigación y entidades del sector productivo.
El organismo explicó que la decisión se fundamenta en los registros de nacimientos recientes y en el ciclo biológico esperado de la especie.
Qué es la Tucura sapo
La Tucura sapo no representa riesgos para la salud humana ni animal, pero puede causar graves daños en áreas agrícolas y ganaderas, afectando pastizales naturales y cultivados.
Por ello, Senasa recomienda realizar controles únicamente cuando se verifiquen las condiciones adecuadas para aplicar productos fitosanitarios autorizados.
Elecciones 2025: Los libertarios les ganaron a los kirchneristas en Tierra del FuegoTierra del Fuego26/10/2025
El espacio libertario en los estamentos de senadores y diputados, seguido por el Frente Patria en segundo lugar.
Elecciones 2025 | Los libertarios arrasaron en Ushuaia, Tolhuin, Río Grande y en la AntártidaTierra del Fuego26/10/2025
El triunfo de La Libertad Avanza fue contundente en todas las secciones de la provincia, incluyendo las tres ciudades principales y la Antártida Argentina.
Elecciones 2025 | Hablaron los ganadores: “Los fueguinos abrazamos las ideas de la libertad”Tierra del Fuego27/10/2025
Agustín Coto y Belén Monte de Oca serán los nuevos senadores nacionales, mientras que Miguel Rodríguez se incorporará a la Cámara de Diputados.
Malestar en el kirchnerismo fueguino ante la victoria de los libertarios: "Votan el ajuste y después nos piden milagros a nosotros"Tierra del Fuego27/10/2025
Desde Melella hasta Vuoto salieron a manifestar su descontento con los resultados electorales. Echaron culpa a Martín Pérez, pero evitaron una autocrítica profunda sobre la gestión provincial y municipal.
Miguel Rodríguez, el ex policía y carpintero misionero que llega al Congreso por Tierra del FuegoTierra del Fuego27/10/2025
Ex suboficial de la policía provincial, emprendedor y hoy diputado electo por La Libertad Avanza, Miguel Rodríguez es el diputado electo por la Provincia.