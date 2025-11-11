La aeronave, rematriculada como 6-P-58, se incorporará a la Escuadrilla Aeronaval de Exploración en Trelew, donde hará tareas de vigilancia de largo alcance sobre espacios marítimos nacionales.
El Gobierno nacional liberó las cuotas y matrículas de colegios privados
Para el Presidente #Milei las entidades privadas "deben tener mayor libertad para establecer sus condiciones de contratación y política salarial" y dispuso que se liberen los precios de las cuotas y aranceles de las mismas.Nacionales11/11/2025
Mediante una publicación en el Boletín Oficial, el presidente, Javier Milei, liberó la regulación de las cuotas y aranceles de colegios privados, que debían pasar por una aprobación del Estado, con lo cual desde ahora esos montos podrían dispararse.
La medida fue dispuesta a través del Decreto 787/2025, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y parte de su gabinete.
Según los considerandos, el Ejecutivo argumenta que el marco regulatorio vigente resultaba restrictivo y no se adecuaba al esquema actual, en el que la administración de la educación es competencia de las provincias. Para el Gobierno, el sistema previo —que exigía a los colegios informar con anticipación los valores de matrículas y cuotas y obtener autorización estatal para modificarlos— generaba distorsiones que afectaban tanto a las instituciones como a las familias.
De acuerdo con el decreto, la obligatoriedad de fijar aranceles con meses de antelación llevaba a que "muchos establecimientos definieran valores más altos de inicio para evitar desfasajes frente a eventuales aumentos de costos no autorizados a tiempo". Esto, sostiene el documento, impactaba en los presupuestos familiares y condicionaba la elección de colegios.
El texto también señala que la regulación previa limitaba la capacidad de los institutos para adaptarse a las variaciones económicas, lo que podía comprometer su sostenibilidad. En ese marco, el Gobierno plantea que las entidades privadas "deben tener mayor libertad para establecer sus condiciones de contratación y política salarial".
Además, el Decreto 787/2025 instruye al Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, a revisar las disposiciones del Decreto 2542/1991, que regula el sistema de financiamiento estatal a la educación privada. La cartera deberá elevar una propuesta de actualización del régimen.
La medida entró en vigencia de manera inmediata con su publicación en el Boletín Oficial.
ANMAT suspendió el certificado de tránsito interjurisdiccional de la empresa MEDICAL TEAM S.R.L.Nacionales07/11/2025
La medida regirá hasta que la firma renové su habilitación provincial en La Rioja. La autoridad sanitaria ya había prohibido previamente el uso y comercialización de sus productos.
La senadora electa adelantó que en el próximo Congreso se vendrán "reformas muy importantes para los argentinos".
Comenzó el juicio oral por la Causa Cuadernos con Cristina Kirchner imputada y más de 80 acusadosNacionales06/11/2025
El Tribunal Oral Federal N°7 inició las audiencias virtuales del proceso que investiga una presunta red de sobornos en la obra pública.
Las entidades financieras no atenderán al público y estarán restringidas algunas operaciones por el día de los trabajadores del sector.
En una foto difundida por la Casa Rosada, el Presidente se mostró con los nuevos funcionarios. Entre ellos se muestra el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, quien iba a ser desplazado.
El Presidente confirmó a través de sus redes sociales la designación del “Colo” Santilli, quien tendrá a su cargo el diálogo con gobernadores y legisladores.
Del apoyo al desencanto: Macri fue durísimo contra Milei por la salida de Francos y tildó a Adorni de un hombre "sin experiencia"Nacionales01/11/2025
Tras un encuentro privado con el Presidente, el exmandatario lanzó duras críticas a la reciente designación del nuevo jefe de Gabinete y advirtió sobre “la falta de resolución de disputas internas” dentro del Gobierno.
Manuel Adorni fue designado como nuevo Jefe de Gabinete y agradeció a Javier y Karina MileiNacionales01/11/2025
El vocero presidencial asume el cargo tras la renuncia de Guillermo Francos y prometió profundizar las reformas estructurales
El funcionario confirmó su dimisión mediante una carta dirigida al presidente Javier Milei, en la que agradeció la oportunidad de haber servido “con lealtad y patriotismo” y destacó su compromiso con el diálogo y las reformas estructurales.
Prisión preventiva para el alumno que agredió a tres docentes del CENS N°3Tierra del Fuego09/11/2025
La Justicia resolvió el traslado de Gastón Nahuel Vergniaud al Servicio Penitenciario tras la audiencia de flagrancia.
Habrá cortes de agua en Ushuaia por presencia de agua turbia en las plantasTierra del Fuego10/11/2025
Las fuertes lluvias elevaron la turbiedad del agua cruda y obligan a restringir el servicio mientras se realizan maniobras para restablecer la potabilización.
La Armada Argentina comenzó con las obras de mejoramiento en el Puesto de Vigilancia de Península MitreTierra del Fuego10/11/2025
El patrullero oceánico ARA “Piedrabuena”, recientemente arribado a Ushuaia, fue el encargado de trasladar al personal y los materiales necesarios para el inicio de las obras.
La DPOSS explicó que la interrupción del servicio responde a un aumento histórico de turbidez en los arroyos que abastecen a la ciudad.
El Gobierno de Melella controlará los yacimientos que deja YPF en Tierra del FuegoTierra del Fuego10/11/2025
Terra Ignis, la empresa creada por el Gobernador con fondos del Estado y otros de la AREF, asumirá las operaciones desde enero de 2026. El convenio con YPF aún le queda pasar por actos administrativos y la Legislatura fueguina.