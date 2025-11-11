El Gobierno nacional liberó las cuotas y matrículas de colegios privados

Mediante una publicación en el Boletín Oficial, el presidente, Javier Milei, liberó la regulación de las cuotas y aranceles de colegios privados, que debían pasar por una aprobación del Estado, con lo cual desde ahora esos montos podrían dispararse.

La medida fue dispuesta a través del Decreto 787/2025, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y parte de su gabinete.

Según los considerandos, el Ejecutivo argumenta que el marco regulatorio vigente resultaba restrictivo y no se adecuaba al esquema actual, en el que la administración de la educación es competencia de las provincias. Para el Gobierno, el sistema previo —que exigía a los colegios informar con anticipación los valores de matrículas y cuotas y obtener autorización estatal para modificarlos— generaba distorsiones que afectaban tanto a las instituciones como a las familias.

De acuerdo con el decreto, la obligatoriedad de fijar aranceles con meses de antelación llevaba a que "muchos establecimientos definieran valores más altos de inicio para evitar desfasajes frente a eventuales aumentos de costos no autorizados a tiempo". Esto, sostiene el documento, impactaba en los presupuestos familiares y condicionaba la elección de colegios.

El texto también señala que la regulación previa limitaba la capacidad de los institutos para adaptarse a las variaciones económicas, lo que podía comprometer su sostenibilidad. En ese marco, el Gobierno plantea que las entidades privadas "deben tener mayor libertad para establecer sus condiciones de contratación y política salarial".

Además, el Decreto 787/2025 instruye al Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, a revisar las disposiciones del Decreto 2542/1991, que regula el sistema de financiamiento estatal a la educación privada. La cartera deberá elevar una propuesta de actualización del régimen.

La medida entró en vigencia de manera inmediata con su publicación en el Boletín Oficial.