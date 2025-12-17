Tras el primer día de medida de fuerza, cómo sigue el conflicto con los controladores aéreos

Este miércoles, la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Navegación Aérea (ATEPSA) llevó adelante la primera jornada de medida de fuerza en el marco del conflicto que mantiene por reclamos salariales y condiciones laborales frente a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA S.E.).

La protesta afectó directamente a las operaciones de varias aerolíneas. Flybondi canceló al menos cuatro vuelos, mientras que Aerolíneas Argentinas y Latam reprogramaron sus servicios para después de las 11:30. En detalle, los vuelos de Aerolíneas Argentinas con destino a Catamarca, San Juan y Ushuaia previstos entre las 9 y 10 horas fueron postergados, mientras que los servicios hacia Santiago del Estero y Jujuy se adelantaron para evitar la franja de la medida gremial.

Próximas medidas de fuerza

Las protestas continuarán este jueves con una nueva jornada de medidas de fuerza de 16 a 19 horas, afectando los despegues de vuelos nacionales en todos los aeropuertos del país. Se prevén nuevamente demoras y cancelaciones.

Además, de no resolverse el conflicto, el próximo martes 23 de diciembre, de 19 a 22 horas, ATEPSA realizará otra medida de fuerza en todos los aeropuertos del país.

Se recomienda a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto y estar atentos a las reprogramaciones de las aerolíneas. Tanto Aerolíneas Argentinas como Latam han solicitado consultar sus canales oficiales para información actualizada sobre horarios y cancelaciones.