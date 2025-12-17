Tras el primer día de medida de fuerza, cómo sigue el conflicto con los controladores aéreos

Controladores aéreos continuarán con medidas de fuerza este jueves en todos los aeropuertos del país, afectando los vuelos de distintas empresas.

Nacionales17/12/2025
Este miércoles, la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Navegación Aérea (ATEPSA) llevó adelante la primera jornada de medida de fuerza en el marco del conflicto que mantiene por reclamos salariales y condiciones laborales frente a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA S.E.).

La protesta afectó directamente a las operaciones de varias aerolíneas. Flybondi canceló al menos cuatro vuelos, mientras que Aerolíneas Argentinas y Latam reprogramaron sus servicios para después de las 11:30. En detalle, los vuelos de Aerolíneas Argentinas con destino a Catamarca, San Juan y Ushuaia previstos entre las 9 y 10 horas fueron postergados, mientras que los servicios hacia Santiago del Estero y Jujuy se adelantaron para evitar la franja de la medida gremial.

Próximas medidas de fuerza

Las protestas continuarán este jueves con una nueva jornada de medidas de fuerza de 16 a 19 horas, afectando los despegues de vuelos nacionales en todos los aeropuertos del país. Se prevén nuevamente demoras y cancelaciones.

Además, de no resolverse el conflicto, el próximo martes 23 de diciembre, de 19 a 22 horas, ATEPSA realizará otra medida de fuerza en todos los aeropuertos del país.

Se recomienda a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto y estar atentos a las reprogramaciones de las aerolíneas. Tanto Aerolíneas Argentinas como Latam han solicitado consultar sus canales oficiales para información actualizada sobre horarios y cancelaciones.

