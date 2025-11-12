VIDEO | Venezuela reanuda maniobras militares

El gobierno de Venezuela reanudó esta semana sus maniobras militares, poniendo especial énfasis en el desalojo de instalaciones estratégicas y la dispersión de material bélico ante una eventual incursión de Estados Unidos.

Los ejercicios forman parte de un plan de adiestramiento que busca “garantizar la movilidad, protección y operatividad” de las fuerzas en caso de contingencias, indicaron voceros castrenses.