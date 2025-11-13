VIDEO | Tucumán: Manejaba a 170 km/h con su hijo sin cinturón de seguridad y le suspendieron la licencia de conducir

El Ejército Argentino incorporará los primeros vehículos blindados a rueda Stryker M1126Nacionales13/11/2025
En las próximas semanas se sumarán los VCBR 8x8 Stryker M1126. Los soldados se capacitan en Estados Unidos sobre las unidades blindadas.
El imprudente fue denunciado tras publicar videos en redes sociales donde manejaba a alta velocidad en auto y moto. Su licencia de conducir fue suspendida y deberá someterse a evaluaciones psicofísicas y psicotécnicas.Nacionales13/11/2025
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) identificó a un conductor de Bella Vista, Tucumán, que publicó en sus redes sociales videos donde circulaba a más de 170 km/h en auto, a más de 100 km/h en moto y, además, se filmaba mientras viajaba con su hijo menor de edad en el asiento delantero sin ningún tipo de protección.
Tras recibir varias denuncias, el organismo solicitó a la jurisdicción correspondiente la suspensión de la Licencia Nacional de Conducir al padre imprudente. Asimismo, el conductor será citado para realizar evaluaciones psicofísicas y psicotécnicas, con el fin de determinar si se encuentra en condiciones de volver a conducir en la vía pública.
Desde la ANSV recordaron que el exceso de velocidad es una de las principales causas de siniestros viales y que pone en riesgo tanto a los ocupantes del vehículo como a los demás usuarios de la vía. Además, remarcaron que el uso del cinturón de seguridad es obligatorio por ley, y que los menores de 10 años deben viajar en el asiento trasero con el Sistema de Retención Infantil (SRI) correspondiente a su peso y edad.
El exministro de Planificación Federal del kirchnerismo deberá cumplir una pena de cuatro años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
La medida fue plasmada en el Boletín Oficial donde otros ministerios también tendrán cambios de roles y poderes.
Para el Presidente #Milei las entidades privadas "deben tener mayor libertad para establecer sus condiciones de contratación y política salarial" y dispuso que se liberen los precios de las cuotas y aranceles de las mismas.
La aeronave, rematriculada como 6-P-58, se incorporará a la Escuadrilla Aeronaval de Exploración en Trelew, donde hará tareas de vigilancia de largo alcance sobre espacios marítimos nacionales.
La medida regirá hasta que la firma renové su habilitación provincial en La Rioja. La autoridad sanitaria ya había prohibido previamente el uso y comercialización de sus productos.
La senadora electa adelantó que en el próximo Congreso se vendrán "reformas muy importantes para los argentinos".
El Tribunal Oral Federal N°7 inició las audiencias virtuales del proceso que investiga una presunta red de sobornos en la obra pública.
Las entidades financieras no atenderán al público y estarán restringidas algunas operaciones por el día de los trabajadores del sector.
En una foto difundida por la Casa Rosada, el Presidente se mostró con los nuevos funcionarios. Entre ellos se muestra el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, quien iba a ser desplazado.
El joven de 20 años sufrió un shock anafiláctico y fue trasladado en helicóptero al Hospital Regional Ushuaia, donde permanece internado en observación.
La inflación se ubicó en 2,3% frente al 2,1% de septiembre. Transporte y Vivienda fueron las divisiones que más aumentaron en el mes y también hubo incrementos en los combustibles que golpean los bolsillos argentinos.
La obra comenzó en marzo del 2023 y se esperaba que termine en diciembre del 2024. La obra, en el corazón de la ciudad, aún espera su finalización y ahora el Municipio dice que la terminará con fondos propios para verano del 2026.
Defensa Civil solicita a los vecinos mantener los desagües limpios y no sacar residuos fuera de horario para evitar inconvenientes.