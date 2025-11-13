VIDEO | Tucumán: Manejaba a 170 km/h con su hijo sin cinturón de seguridad y le suspendieron la licencia de conducir

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) identificó a un conductor de Bella Vista, Tucumán, que publicó en sus redes sociales videos donde circulaba a más de 170 km/h en auto, a más de 100 km/h en moto y, además, se filmaba mientras viajaba con su hijo menor de edad en el asiento delantero sin ningún tipo de protección.

Tras recibir varias denuncias, el organismo solicitó a la jurisdicción correspondiente la suspensión de la Licencia Nacional de Conducir al padre imprudente. Asimismo, el conductor será citado para realizar evaluaciones psicofísicas y psicotécnicas, con el fin de determinar si se encuentra en condiciones de volver a conducir en la vía pública.

Desde la ANSV recordaron que el exceso de velocidad es una de las principales causas de siniestros viales y que pone en riesgo tanto a los ocupantes del vehículo como a los demás usuarios de la vía. Además, remarcaron que el uso del cinturón de seguridad es obligatorio por ley, y que los menores de 10 años deben viajar en el asiento trasero con el Sistema de Retención Infantil (SRI) correspondiente a su peso y edad.