Martín Perez pidió revisar medidas que afectan la producción de celulares
El Intendente de Río Grande advirtió que la modificación de los procesos productivos de celulares fabricados en Tierra del Fuego podría derivar en la pérdida de 400 empleos.Tierra del Fuego15/11/2025
El intendente de Río Grande, Martín Perez, expresó su profunda preocupación por las medidas anunciadas este jueves por el Gobierno nacional, que modifican los procesos productivos de los celulares fabricados en Tierra del Fuego. Según evaluó, la nueva normativa podría derivar en la pérdida de al menos 400 puestos de trabajo industriales, agudizando la delicada situación económica que atraviesa la ciudad.
Perez remarcó que estos cambios se suman al decreto 333/25, que eliminó la protección arancelaria a los productos fueguinos y encendió las alarmas respecto del futuro del empleo industrial en la provincia.
“Es muy preocupante lo que está sucediendo en nuestra ciudad”, alertó el jefe comunal. “Lo advertimos desde el primer día en que se comunicó el decreto 333/25 y los efectos negativos que tendría sobre el empleo local. Ahora se publica una nueva resolución que modifica los procesos productivos de los teléfonos celulares, lo que podría derivar en una pérdida de por lo menos 400 empleos en el sector”.
El Intendente llamó a las autoridades nacionales a revisar estas decisiones y a considerar el impacto social que generan. “Necesitamos que el Gobierno nacional comprenda el daño que estas medidas provocan. La situación económica en Río Grande es alarmante y en los próximos meses podría volverse crítica si continúa el crecimiento del desempleo y la abrupta caída de la actividad económica”, señaló.
Perez subrayó que las medidas no sólo afectan a los trabajadores de las fábricas, sino que repercuten en toda la ciudad. “Menos empleo significa menos consumo en los comercios, menos movimiento económico y más incertidumbre en las familias. Cada puesto de trabajo que se pierde impacta en una casa, en una mesa, en un proyecto de vida”.
El jefe comunal afirmó que recibe diariamente el testimonio de vecinos preocupados por la pérdida de empleo. “La angustia por el trabajo no es un dato estadístico, es una preocupación real que está presente en cada hogar. Defender la industria fueguina es defender el futuro de miles de familias”.
Finalmente, Perez recordó que la Ley 19.640 y el subrégimen industrial representan una política estratégica para el país. “Nuestra industria es trabajo y es soberanía en el extremo sur del país. Debilitar el empleo es debilitar nuestra presencia soberana. Retroceder en este camino es retroceder 50 años en una de las pocas políticas de Estado que dieron estabilidad, arraigo y permanencia territorial”, concluyó.
Alerta estafas: La DPE advierte por una publicación falsa sobre un supuesto plan de bonificaciónTierra del Fuego14/11/2025
El organismo desmintió una publicación viral y recordó a la población que no existe ningún beneficio de ese tipo, instando a verificar siempre la información en canales oficiales.
Ushuaia promueve controles preventivos por el Día Mundial contra la DiabetesTierra del Fuego14/11/2025
Los vecinos pueden concurrir al Centro de Salud Municipal de lunes a viernes, de 8 a 18 horas, donde se realizan chequeos y se brinda asesoramiento profesional.
Lechman y Von Der Thusen recibieron a ATE por el proyecto de Salario Básico Universal elaborado por el gremioTierra del Fuego13/11/2025
En el encuentro se habló del proyecto elevado a la Legislatura en el que se establece establece un piso salarial común que elimine disparidades entre empleados públicos.
Defensa Civil solicita a los vecinos mantener los desagües limpios y no sacar residuos fuera de horario para evitar inconvenientes.
La Municipalidad finalizará la obra de la pasarela Fique y responsabilizó al Gobierno nacional por las demorasTierra del Fuego12/11/2025
La obra comenzó en marzo del 2023 y se esperaba que termine en diciembre del 2024. La obra, en el corazón de la ciudad, aún espera su finalización y ahora el Municipio dice que la terminará con fondos propios para verano del 2026.
Ushuaia: aprobaron multas más duras por vandalismo en las garitas de colectivosTierra del Fuego12/11/2025
Impulsada por el concejal Nicolás Pelloli, la ordenanza establece multas que van desde los 100 mil pesos hasta varios millones. Y si el infractor repara el daño o restituye lo afectado al estado original, podrá evitar la sanción económica.
Melella respaldó a Terra Ignis, pidió apoyo de la Legislatura y espera atraer capitalesTierra del Fuego12/11/2025
El Gobernador despejó dudas respecto de la capacidad operativa de la empresa estatal que deberá contar con capitales y con una aprobación de la Legislatura. "Si hay interés en invertir, bienvenidos sean todos, menos los británicos”, dijo.
Río Grande amplía la campaña de prevención de cáncer de próstata: se suman 50 nuevos cuposTierra del Fuego12/11/2025
Las consultas y estudios se desarrollarán en los Centros Municipales de Salud y en el Centro de Especialidades Médicas, con la participación de cuatro urólogos del sistema municipal. Los controles son gratuitos.
Aeroevacuaron a un turista israelí que sufrió una grave reacción alérgica en Laguna EsmeraldaTierra del Fuego11/11/2025
El joven de 20 años sufrió un shock anafiláctico y fue trasladado en helicóptero al Hospital Regional Ushuaia, donde permanece internado en observación.
Cinco personas asistidas tras un choque entre un camión y un colectivo en UshuaiaPoliciales13/11/2025
El siniestro ocurrió en la Avenida Perito Moreno; pasajeros del transporte urbano fueron atendidos de manera preventiva.
