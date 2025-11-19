El Poder Ejecutivo decidió mantener CINE.AR, CINE.AR PLAY y CINE.AR ESTRENOS en el INCAA tras considerar “desaconsejable” su transferencia a CAI S.A.U.
El Gobierno ofrece una recompensa de $5 millones para dar con el paradero de una adolescente desaparecida en la Prov. de Buenos Aires
Abril Romero Miranda fue vista por última vez el 18 de septiembre en General Rodríguez; quienes aporten datos útiles pueden comunicarse al 134.Nacionales19/11/2025
El Ministerio de Seguridad de la Nación publicó una resolución en el Boletín Oficial mediante la cual se ofrece una recompensa de $5.000.000 destinada a quienes aporten información veraz, útil y comprobable que permita localizar a Abril Nilda Romero Miranda, una adolescente de 16 años desaparecida desde el 18 de septiembre de 2025 en la localidad bonaerense de General Rodríguez.
Según detalla la normativa, la recompensa se dirige exclusivamente a personas que no hayan intervenido en los hechos delictivos y que puedan brindar datos que ayuden a determinar el paradero de la joven, titular del DNI 48.835.786, nacida el 13 de agosto de 2008 y con último domicilio en la calle Quiroga de dicha ciudad.
Cómo aportar información
Las personas que cuenten con datos podrán comunicarse de manera confidencial a través de la línea gratuita 134, correspondiente al Programa Nacional de Recompensas, dependiente del Ministerio de Seguridad. La identidad de quienes aporten información será preservada, según establece la resolución.
El pago de la recompensa se realizará en la sede del Ministerio o en el lugar que determine su representante, previa verificación de la utilidad de los datos aportados por parte de la autoridad interviniente.
Difusión nacional
La normativa también instruye a la Dirección de Comunicación Institucional a difundir el afiche oficial de búsqueda en medios gráficos, radiales y televisivos de alcance nacional. Asimismo, se ordena a las Fuerzas Federales de Seguridad a publicar la información en todas sus plataformas y canales.
Autoridades nacionales reiteraron el pedido de colaboración ciudadana para avanzar en la búsqueda de Abril Romero Miranda.
Un resumen por temas de actualidad: empleos perdidos, debate por la reforma laboral, negociaciones del Presupuesto 2026, el acuerdo entre Argentina y Estados Unidos, y otras noticias clave del panorama nacional.
ANSES confirmó el calendario de pagos para jubilaciones, pensiones y asignaciones durante todo el 2026Nacionales17/11/2025
El calendario de pagos de jubilaciones y pensiones de 2026 iniciará el viernes 9 de enero. Aún resta conocer cuáles serán los incrementos que se aplicarán en los haberes de enero a diciembre del año próximo.
Ante la profunda preocupación del sector, Adorni pidió no difundir versiones sobre cambios en el MonotributoNacionales14/11/2025
En su primera conferencia como jefe de Gabinete, Manuel Adorni pidió a los medios no difundir “especulaciones” sobre la eventual eliminación del Monotributo.
VIDEO | Tucumán: Manejaba a 170 km/h con su hijo sin cinturón de seguridad y le suspendieron la licencia de conducirNacionales13/11/2025
El imprudente fue denunciado tras publicar videos en redes sociales donde manejaba a alta velocidad en auto y moto. Su licencia de conducir fue suspendida y deberá someterse a evaluaciones psicofísicas y psicotécnicas.
El Ejército Argentino incorporará los primeros vehículos blindados a rueda Stryker M1126Nacionales13/11/2025
En las próximas semanas se sumarán los VCBR 8x8 Stryker M1126. Los soldados se capacitan en Estados Unidos sobre las unidades blindadas.
Julio De Vido ya está tras las rejas para cumplir su condena por la Tragedia de OnceNacionales13/11/2025
El exministro de Planificación Federal del kirchnerismo deberá cumplir una pena de cuatro años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
El Gobierno eliminó la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia, los roles pasan a la Jefatura de GabineteNacionales11/11/2025
La medida fue plasmada en el Boletín Oficial donde otros ministerios también tendrán cambios de roles y poderes.
Chefs y pescadores de Ushuaia reclamaron sostener la prohibición a la salmonicultura antes del debate legislativoTierra del Fuego18/11/2025
El proyecto de los libertarios en la Legislatura busca modificar la ley 1355, que desde 2021 prohíbe la salmonicultura en Tierra del Fuego.
Milei libera los precios de la yerba y las empresas quedan habilitadas a subir el producto más consumido por los argentinosEconomía18/11/2025
El nuevo decreto elimina controles sobre el precio de las yerbas, en el marco de las políticas de "libre mercado", y habilita a las empresas puedan subir sus precios.
La agencia detectó que los artículos no están registrados y advirtió que se desconoce su origen, fabricación y condiciones de seguridad.
La “Hora Silenciosa” se aplicará los lunes, miércoles y viernes, de 9 a 10 horas y busca reducir estímulos sensoriales para personas con autismo.
Corrupción en la ANDIS: Hallan USD 700.000 en la casa de una funcionaria y renuncia en medio de una causa por presuntas irregularidadesNacionales18/11/2025
La directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial en la Secretaría de Industria y Comercio debió dejar su cargo luego de que la Justicia hallara esa millonaria cifra, en el marco de la investigación por la corrupción en la Agencia de Discapacidad en el gobierno de Milei.