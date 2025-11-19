El Gobierno ofrece una recompensa de $5 millones para dar con el paradero de una adolescente desaparecida en la Prov. de Buenos Aires

El Ministerio de Seguridad de la Nación publicó una resolución en el Boletín Oficial mediante la cual se ofrece una recompensa de $5.000.000 destinada a quienes aporten información veraz, útil y comprobable que permita localizar a Abril Nilda Romero Miranda, una adolescente de 16 años desaparecida desde el 18 de septiembre de 2025 en la localidad bonaerense de General Rodríguez.

Según detalla la normativa, la recompensa se dirige exclusivamente a personas que no hayan intervenido en los hechos delictivos y que puedan brindar datos que ayuden a determinar el paradero de la joven, titular del DNI 48.835.786, nacida el 13 de agosto de 2008 y con último domicilio en la calle Quiroga de dicha ciudad.

Cómo aportar información

Las personas que cuenten con datos podrán comunicarse de manera confidencial a través de la línea gratuita 134, correspondiente al Programa Nacional de Recompensas, dependiente del Ministerio de Seguridad. La identidad de quienes aporten información será preservada, según establece la resolución.

El pago de la recompensa se realizará en la sede del Ministerio o en el lugar que determine su representante, previa verificación de la utilidad de los datos aportados por parte de la autoridad interviniente.

Difusión nacional

La normativa también instruye a la Dirección de Comunicación Institucional a difundir el afiche oficial de búsqueda en medios gráficos, radiales y televisivos de alcance nacional. Asimismo, se ordena a las Fuerzas Federales de Seguridad a publicar la información en todas sus plataformas y canales.

Autoridades nacionales reiteraron el pedido de colaboración ciudadana para avanzar en la búsqueda de Abril Romero Miranda.