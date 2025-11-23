Aerolíneas de Europa y América cancelan vuelos a Venezuela tras alerta de seguridad de EE.UU

Varias aerolíneas internacionales suspendieron este sábado sus vuelos hacia Venezuela luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos emitiera un aviso global advirtiendo sobre la necesidad de “extremar la precaución” al sobrevolar el país sudamericano y el sur del mar Caribe.

Iberia, la primera en suspender operaciones

La compañía española Iberia fue la primera en tomar la decisión, cancelando sus vuelos a Venezuela —el próximo programado para el lunes— hasta nuevo aviso. Fuentes de la empresa informaron a EFE que la medida está en línea con las acciones adoptadas por otras aerolíneas ante el escenario de inestabilidad en la región.

Iberia opera cinco vuelos semanales a territorio venezolano. Los viernes y domingos son los únicos días en los que la aerolínea no tenía servicios programados, según las fuentes consultadas.

La alerta de la FAA, emitida el viernes, advierte sobre “una situación potencialmente peligrosa en la región”, que coincide con el reciente despliegue militar de EE.UU. en el Caribe como parte de la presión diplomática y estratégica hacia el gobierno de Nicolás Maduro.

TAP también suspende vuelos desde Portugal

La aerolínea portuguesa TAP anunció la cancelación de dos vuelos: uno programado para este sábado y otro previsto para el próximo martes. La compañía señaló que la decisión sigue estrictamente las recomendaciones internacionales de seguridad.

“TAP confirma que los vuelos TP170, previstos para el 22 y 25 de noviembre con destino a Venezuela, fueron cancelados. Esta decisión se deriva de la información emitida por las autoridades aeronáuticas de Estados Unidos, que indica que no están garantizadas las condiciones de seguridad en el espacio aéreo venezolano, especialmente en la región de información de vuelo de Maiquetía”, detalló la empresa.

Panorama incierto para la aviación internacional

La advertencia de la FAA y las cancelaciones inmediatas por parte de aerolíneas europeas podrían provocar un efecto dominó en otras compañías que operan en la región. Hasta el momento, se espera que más operadores evalúen sus rutas y condiciones de seguridad antes de confirmar o cancelar próximos vuelos.