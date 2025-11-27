El Gobernador firmó un convenio con Newsan, donde la empresa hace explotación de mejillones de cultivo en Almanza, para la construcción de un muelle flotante. Además, el Mandatario insistió en que se deje de prohibir las salmoneras en Tierra del Fuego.
Nuevo horario en la Frontera San Sebastián desde el 1 de diciembre
El paso fronterizo de Tierra del Fuego modificará su esquema de apertura y cierre para todos los tipos de transporte. El nuevo horario regirá de manera oficial desde este domingo.Tierra del Fuego27/11/2025
A partir del 1 de diciembre, el Centro de Frontera San Sebastián, ubicado en el norte de Tierra del Fuego, cambiará su horario de funcionamiento para el ingreso y egreso entre Argentina y Chile, según anunció este jueves el Ministerio del Interior a través de redes sociales y no por medios de comunicados oficiales como suelen ser estos tipos de anuncios.
El cambio alcanzará a todos los tipos de flujo, incluyendo transporte de carga, vehículos particulares y transporte de pasajeros.
Entre los pasos fronterizos cercanos se encuentran el Centro de Frontera Integración Austral y el Paso Internacional Río Bella Vista (ex Radman).
Horarios vigentes hasta el 30 de noviembre
Ingreso: 8:00 a 22:00
Egreso: 8:00 a 21:40
Horarios a partir del 1 de diciembre
Apertura: 06:00
Cierre de salida (ambos países): 21:40
Cierre de entrada (ambos países): 22:00
El Centro de Frontera San Sebastián conecta el paraje argentino del mismo nombre con la localidad chilena de Porvenir, sirviendo como una vía estratégica para el tránsito de personas, mercancías y vehículos. El acceso se realiza por Ruta Nacional 3 en Argentina y por Ruta CH-257 en Chile. En el lugar operan de manera coordinada Migraciones, Aduana y Gendarmería Nacional.
Educación abre inscripciones para el Ciclo Escolar 2026 en Tierra del FuegoTierra del Fuego26/11/2025
La convocatoria está dirigida a niños y niñas que aún no cuenten con vacante, ofreciendo cupos para Salas de 2, 3, 4 y 5 años y para 1° a 6° grado de escuelas públicas.
Río Grande: hasta el 15 de diciembre se podrá regularizar la deuda para acceder al beneficio de buen contribuyente en 2026Tierra del Fuego26/11/2025
Podrán obtener el beneficio, que consiste en un 10% de descuento, quienes se encuentren al día con sus impuestos al 15 de diciembre del corriente año.
Se atenderán enfermería con controles básicos, pediatría, agudeza visual, testeo rápido de HIV y sífilis y nutrición, el próximo sábado y sin turno previo.
Lapadula cuestionó la falta de avances del Presupuesto 2026 y alertó sobre la “comodidad” del Gobierno con un esquema reconducidoTierra del Fuego26/11/2025
El legislador del bloque Provincia Grande criticó la suspensión de la sesión prevista, alertó sobre los tiempos ajustados para el tratamiento del Presupuesto 2026 y apuntó contra el oficialismo por “buscar discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos”.
Ushuaia registró un fin de semana largo récord con más de 4.000 turistas asistidos y alta ocupación hoteleraTierra del Fuego26/11/2025
La ciudad registró un movimiento turístico excepcional con alta ocupación, más de 4.000 visitantes asistidos, eventos deportivos y la llegada de la Ferrari Cavalcade Adventure 2025.
Feriado Provincial | Tierra del Fuego conmemoró el Día del Genocidio Selk’nam con un acto en Río GrandeTierra del Fuego25/11/2025
Durante la ceremonia, Miguel Pantoja y María Salamana, referentes de la comunidad Selk’nam, brindaron emotivas palabras vinculadas al significado de la fecha y a la importancia de mantener viva la memoria colectiva.
Cabo San Pablo: redes ilegales, fogones prohibidos y tierras ocupadas detrás del video de un influencer chefTierra del Fuego25/11/2025
En Cabo San Pablo un video turístico revela redes ilegales, fogones prohibidos y tierras ocupadas pese a los carteles oficiales. Sin controles, el Estado vuelve a fallar.
Tierra del Fuego: abrió la preinscripción 2026 para ingresar a la Policía ProvincialTierra del Fuego24/11/2025
Las Escuelas de Cadetes y de Suboficiales y Agentes iniciaron el proceso de admisión para jóvenes que deseen formarse en seguridad pública
Tierra del Fuego cerró el fin de semana largo con una ocupación del 83% y fuerte movimiento turísticoTierra del Fuego24/11/2025
Alta demanda, gastos en alza y una agenda cargada de actividades consolidaron a la provincia como uno de los destinos más elegidos del país.
Whirlpool cierra su planta en la Provincia de Buenos Aires y desvincula a 220 trabajadoresNacionales26/11/2025
Otra empresa, de la larga lista que reducen personal ante la caída del consumo, decidió desvincular a los trabajadores de la planta Pilar, y de manera sorpresiva.
Cabello advierte que Venezuela "decide quién vuela y quién no" tras cancelaciones de aerolíneas
"Si en 48 horas ustedes no reanudan los vuelos, no los reanuden más" les dijo el Gobierno a las empresas aéreas que cancelaron sus vuelos por la tensión militar estadounidense en el Caribe.
El Gobierno emite instrumentos de deuda pública en pesos y dólares para financiar el Presupuesto NacionalEconomía27/11/2025
Economía colocará cuatro títulos públicos y ampliará cinco instrumentos vigentes para financiar el Presupuesto Nacional y atender vencimientos de corto plazo.
ANMAT prohíbe una serie de productos médicos y cosméticos tras detectar irregularidades graves en su fabricación y comercializaciónSalud27/11/2025
Dispuso la prohibición de venta y consumo productos para el pelo de la marca PRODIGY, productos odontológicos de las empresas MDT S.A. Macrodent S.A y de la marca "Ventura".
Avanza la obra portuaria en Puerto Williams y se consolida como futura puerta de acceso a la AntártidaMundo27/11/2025
La ciudad chilena pretende quedarse con los cruceros turísticos en el Canal Beagle y ser la puerta a la Antártida, que hasta ahora mantiene el Puerto de Ushuaia.