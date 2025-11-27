Nuevo horario en la Frontera San Sebastián desde el 1 de diciembre

A partir del 1 de diciembre, el Centro de Frontera San Sebastián, ubicado en el norte de Tierra del Fuego, cambiará su horario de funcionamiento para el ingreso y egreso entre Argentina y Chile, según anunció este jueves el Ministerio del Interior a través de redes sociales y no por medios de comunicados oficiales como suelen ser estos tipos de anuncios.

El cambio alcanzará a todos los tipos de flujo, incluyendo transporte de carga, vehículos particulares y transporte de pasajeros.

Entre los pasos fronterizos cercanos se encuentran el Centro de Frontera Integración Austral y el Paso Internacional Río Bella Vista (ex Radman).

Horarios vigentes hasta el 30 de noviembre

Ingreso: 8:00 a 22:00

Egreso: 8:00 a 21:40



Horarios a partir del 1 de diciembre

Apertura: 06:00

Cierre de salida (ambos países): 21:40

Cierre de entrada (ambos países): 22:00

El Centro de Frontera San Sebastián conecta el paraje argentino del mismo nombre con la localidad chilena de Porvenir, sirviendo como una vía estratégica para el tránsito de personas, mercancías y vehículos. El acceso se realiza por Ruta Nacional 3 en Argentina y por Ruta CH-257 en Chile. En el lugar operan de manera coordinada Migraciones, Aduana y Gendarmería Nacional.