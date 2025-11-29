VIDEO | Ucrania atacó dos petroleros rusos con drones navales en el Mar Negro

Ucrania utilizó drones navales Sea Baby, desarrollados localmente, para atacar a dos petroleros rusos sancionados que operaban en la llamada “flota fantasma” destinada a evadir restricciones internacionales. Así lo confirmó este sábado a The Associated Press un funcionario del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU).

Los objetivos fueron los buques Kairos y Virat, que fueron alcanzados sucesivamente durante la tarde del viernes frente a la costa turca del Mar Negro. Ambos petroleros navegaban vacíos y se dirigían hacia el puerto ruso de Novorossiysk para cargar combustible.

De acuerdo con la información oficial, se trató de una operación conjunta entre la 13.ª Dirección Principal de Contrainteligencia Militar del SBU y la Armada de Ucrania, en el marco de las acciones orientadas a interrumpir el comercio energético ruso que financia la invasión.

Los ataques con drones Sea Baby —una de las tecnologías más avanzadas del arsenal naval ucraniano— se han convertido en un recurso clave para Kiev en su intento por debilitar la logística marítima de Moscú en el Mar Negro.