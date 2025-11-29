La advertencia del presidente estadounidense llega luego de que el regulador aeronáutico de EE.UU. alertara sobre una “situación potencialmente peligrosa” en la zona por el aumento de la actividad militar.
VIDEO | Ucrania atacó dos petroleros rusos con drones navales en el Mar Negro
Ucrania utilizó drones navales Sea Baby, desarrollados localmente, para atacar a dos petroleros rusos sancionados que operaban en la llamada "flota fantasma" destinada a evadir restricciones internacionales.
Ucrania utilizó drones navales Sea Baby, desarrollados localmente, para atacar a dos petroleros rusos sancionados que operaban en la llamada “flota fantasma” destinada a evadir restricciones internacionales. Así lo confirmó este sábado a The Associated Press un funcionario del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU).
Los objetivos fueron los buques Kairos y Virat, que fueron alcanzados sucesivamente durante la tarde del viernes frente a la costa turca del Mar Negro. Ambos petroleros navegaban vacíos y se dirigían hacia el puerto ruso de Novorossiysk para cargar combustible.
De acuerdo con la información oficial, se trató de una operación conjunta entre la 13.ª Dirección Principal de Contrainteligencia Militar del SBU y la Armada de Ucrania, en el marco de las acciones orientadas a interrumpir el comercio energético ruso que financia la invasión.
Los ataques con drones Sea Baby —una de las tecnologías más avanzadas del arsenal naval ucraniano— se han convertido en un recurso clave para Kiev en su intento por debilitar la logística marítima de Moscú en el Mar Negro.
Avanza la obra portuaria en Puerto Williams y se consolida como futura puerta de acceso a la AntártidaMundo27/11/2025
La ciudad chilena pretende quedarse con los cruceros turísticos en el Canal Beagle y ser la puerta a la Antártida, que hasta ahora mantiene el Puerto de Ushuaia.
Cabello advierte que Venezuela "decide quién vuela y quién no" tras cancelaciones de aerolíneas
"Si en 48 horas ustedes no reanudan los vuelos, no los reanuden más" les dijo el Gobierno a las empresas aéreas que cancelaron sus vuelos por la tensión militar estadounidense en el Caribe.
Avances cautelosos en las negociaciones por Ucrania mientras crece la presión internacional
Las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz en Ucrania muestran señales de avance, aunque sin indicios concretos de un desenlace cercano.
Rusia dice que esperará información oficial sobre el nuevo “marco de paz” entre EE.UU. y Ucrania
El portavoz del Kremlin aseguró que Rusia sigue de cerca las negociaciones, pero que aún no recibió documentos oficiales. Putin advierte de no llegar a un acuerdo avanzará aún más sobre Ucrania.
Bolsonaro atribuye a “alucinaciones por medicamentos” la manipulación de su tobillera electrónica
El exmandatario aseguró ante la Corte que la mezcla de anticonvulsivos le provocó paranoia y lo llevó a alterar el dispositivo de vigilancia.
Washington apunta a la cúpula militar y al Gobierno de Nicolás Maduro en una nueva escalada de presión.
Aerolíneas de Europa y América cancelan vuelos a Venezuela tras alerta de seguridad de EE.UU
Las compañías aéreas emitieron decidieron tomar la medida luego de que Estados Unidos emitiera un aviso global advirtiendo sobre la necesidad de “extremar la precaución”.
Según el mandatario, los agentes de la CIA buscan llevar adelante operaciones que tendrían como objetivo afectar el sistema eléctrico nacional y las instalaciones petroleras.
VIDEO | Rodrigo Paz cierra el Ministerio de Justicia por ser “instrumento de persecución” en los gobiernos de Arce y Evo MoralesMundo21/11/2025
El Presidente de Bolivia ordenó el cierre del Ministerio de Justicia tras destituir a su titular por una condena previa y acusar al organismo de servir como instrumento de persecución política.
ANMAT prohíbe una serie de productos médicos y cosméticos tras detectar irregularidades graves en su fabricación y comercializaciónSalud27/11/2025
Dispuso la prohibición de venta y consumo productos para el pelo de la marca PRODIGY, productos odontológicos de las empresas MDT S.A. Macrodent S.A y de la marca "Ventura".
El paso fronterizo de Tierra del Fuego modificará su esquema de apertura y cierre para todos los tipos de transporte. El nuevo horario regirá de manera oficial desde este domingo.
El Gobierno vuelve a postergar parte del aumento impositivo a los combustibles y traslada el impacto completo a enero de 2026Economía28/11/2025
El gobierno decidió postergar la aplicación del aumento del impuesto a los combustibles previsto para el 1 de diciembre y que hubiera generado un aumento en la aceleración de la inflación. El golpe el bolsillo vendrá en enero.
Asumieron los senadores electos por Tierra del Fuego en el Senado de la NaciónBuenos Aires28/11/2025
Agustín Coto (LLA) Belén Monte de Oca (LLA) y Cristina López (UxP) ya son los nuevos senadores por Tierra del Fuego
