AlertAR permitirá emitir avisos por catástrofes naturales, emergencias climáticas, incidentes graves, evacuaciones, riesgos para la población y búsquedas urgentes.
El Gobierno habilitó y delineó el funcionamiento de la nueva Ventanilla Única de Pago Registral Automotor
LA Ventanilla agrupa el pago de aranceles registrales, impuestos, tasas locales, sellos y multas de tránsito vinculados con trámites de radicación y transferencia de automotores.Nacionales01/12/2025
La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) oficializó este 28 de noviembre la Disposición 832/2025, mediante la cual se aprueban los lineamientos técnicos, el cuadro tarifario y el formulario de adhesión al sistema Ventanilla Única de Pago Registral Automotor (VUPRA), creado por el Ministerio de Justicia en agosto pasado.
El VUPRA, impulsado en el marco del proceso de digitalización y simplificación administrativa, integrará en un solo sistema el pago de aranceles registrales, impuestos, tasas locales, sellos y multas de tránsito vinculados con trámites de radicación y transferencia de automotores. La medida busca agilizar los procesos, reducir costos y mejorar la trazabilidad y transparencia de las operaciones.
Según lo dispuesto, las jurisdicciones provinciales, municipales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán solicitar su adhesión a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), acompañando documentación que acredite facultades del peticionante y la cuenta bancaria donde se acreditarán los fondos recaudados.
La norma también establece que las jurisdicciones que se sumen deberán adecuar e integrar sus sistemas locales al VUPRA, cumpliendo con estándares de interoperabilidad y protección de datos personales conforme a la Ley 25.326. El costo de implementación y mantenimiento —detallado en el Anexo II— será uniforme para todas las jurisdicciones adherentes.
El director nacional del organismo, Patricio Quinto José Gilligan, firmó la disposición, que ya fue remitida al Registro Oficial para su publicación.
La funcionaria oficializó su salida del Ministerio de Seguridad mediante una carta dirigida al presidente Javier Milei, difundida en redes sociales. Su renuncia será efectiva el 1° de diciembre y será sucedida por Alejandra Monteoliva.
Octubre dejó un fuerte saldo negativo en el turismo internacional: crecieron las salidas y cayeron las llegadasNacionales27/11/2025
El país registró un déficit de 549,7 mil visitantes por la diferencia entre entradas y salidas. Además, cayó el número de turistas internacionales respecto al 2024.
Whirlpool cierra su planta en la Provincia de Buenos Aires y desvincula a 220 trabajadoresNacionales26/11/2025
Otra empresa, de la larga lista que reducen personal ante la caída del consumo, decidió desvincular a los trabajadores de la planta Pilar, y de manera sorpresiva.
Argentina autoriza a China Eastern Airlines a operar vuelos regulares entre China y el paísNacionales26/11/2025
La Subsecretaría de Transporte Aéreo aprobó la operación de servicios internacionales de pasajeros y cargas de la aerolínea china en rutas entre ambos territorios, en el marco del acuerdo bilateral vigente.
ANSES recordó que la Libreta AUH 2025 puede presentarse online hasta el 31 de diciembreNacionales26/11/2025
Conocé cómo completar el trámite, requisitos, formularios válidos y cómo acceder al 20% retenido de la Asignación Universal por Hijo.
Papelón en redes: Scioli celebró récord turístico con una foto vieja de la Ruta 2 colapsadaNacionales23/11/2025
El secretario de Turismo reposteó una foto de 2024 para mostrar un supuesto colapso actual en la Ruta 2, camino a Mar del Plata, y quedó en evidencia en redes.
Avanza el sistema de alertas tempranas en celulares para emergencias y catástrofesNacionales20/11/2025
Se aprobó la adquisición de infraestructura por $12 mil millones para implementar AlertAR, un sistema de aviso de emergencia en celulares.
Un decreto reasigna competencias clave al Ministerio del Interior en el cual volverá a tener en sus manos la dirección del RENAPER. Además, redefine funciones del Ministerio de Seguridad Nacional que conduce Bullrich.
Prefectura rescató a dos personas tras el incendio de un velero en el Río de la PlataNacionales20/11/2025
Un hombre y una mujer fueron auxiliados por efectivos especializados luego de que su embarcación se prendiera fuego mientras navegaban rumbo a Colonia.
ANMAT prohíbe una serie de productos médicos y cosméticos tras detectar irregularidades graves en su fabricación y comercializaciónSalud27/11/2025
Dispuso la prohibición de venta y consumo productos para el pelo de la marca PRODIGY, productos odontológicos de las empresas MDT S.A. Macrodent S.A y de la marca "Ventura".
Ushuaia | Frenan a un extranjero que intentó ocupar un terreno con una casillaTierra del Fuego30/11/2025
La vivienda pretendía ser instalada en un sector del barrio Bella Vista, pero denuncias de vecinos a la Policía impidieron su avance. La Municipalidad incautó la casilla y un camión.
Vacaciones: Qué es el Certificado Veterinario Austral y cuándo se necesita para viajar con mascotas hacia y desde Tierra del FuegoTierra del Fuego30/11/2025
El Certificado Veterinario Austral (CVA) es obligatorio para viajar por tierra con perros y gatos desde o hacia Tierra del Fuego, ya que el trayecto requiere cruzar territorio chileno. Cómo obtenerlo, cuánto dura y qué exige el SENASA.
Provincias patagónicas elevaron un reclamo urgente por el abandono de las rutas nacionalesTierra del Fuego30/11/2025
Gobiernos viales del sur exigieron al Ejecutivo nacional la reactivación del mantenimiento y la inversión en la Ruta Nacional 3 y en toda la red vial, tras años de deterioro y falta de respuestas. La preocupación apunta especialmente al deterioro de la Ruta Nacional 3, considerada el corredor troncal de la Patagonia.