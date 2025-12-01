El Gobierno habilitó y delineó el funcionamiento de la nueva Ventanilla Única de Pago Registral Automotor

La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) oficializó este 28 de noviembre la Disposición 832/2025, mediante la cual se aprueban los lineamientos técnicos, el cuadro tarifario y el formulario de adhesión al sistema Ventanilla Única de Pago Registral Automotor (VUPRA), creado por el Ministerio de Justicia en agosto pasado.

El VUPRA, impulsado en el marco del proceso de digitalización y simplificación administrativa, integrará en un solo sistema el pago de aranceles registrales, impuestos, tasas locales, sellos y multas de tránsito vinculados con trámites de radicación y transferencia de automotores. La medida busca agilizar los procesos, reducir costos y mejorar la trazabilidad y transparencia de las operaciones.

Según lo dispuesto, las jurisdicciones provinciales, municipales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán solicitar su adhesión a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), acompañando documentación que acredite facultades del peticionante y la cuenta bancaria donde se acreditarán los fondos recaudados.

La norma también establece que las jurisdicciones que se sumen deberán adecuar e integrar sus sistemas locales al VUPRA, cumpliendo con estándares de interoperabilidad y protección de datos personales conforme a la Ley 25.326. El costo de implementación y mantenimiento —detallado en el Anexo II— será uniforme para todas las jurisdicciones adherentes.

El director nacional del organismo, Patricio Quinto José Gilligan, firmó la disposición, que ya fue remitida al Registro Oficial para su publicación.