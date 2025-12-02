AlertAR permitirá emitir avisos por catástrofes naturales, emergencias climáticas, incidentes graves, evacuaciones, riesgos para la población y búsquedas urgentes.
Alejandra Monteoliva fue designada oficialmente como nueva Ministra de Seguridad Nacional
El Gobierno oficializó el cambio en el Ministerio de Seguridad: a partir del 2 de diciembre, Alejandra Monteoliva reemplazará a Patricia Bullrich, cuya renuncia fue aceptada por decreto.Nacionales02/12/2025
El presidente Javier Milei formalizó este lunes el relevo en el Ministerio de Seguridad Nacional mediante el Decreto 851/2025, que acepta la renuncia de Patricia Bullrich y nombra a Alejandra Monteoliva, magíster en Seguridad y con trayectoria en gestión pública, como nueva titular de la cartera.
Según la norma publicada este 1° de diciembre, la salida de Bullrich será efectiva desde el 2 de diciembre de 2025, fecha en la que también asumirá Monteoliva. El decreto agradece los servicios prestados por la ministra saliente y encomienda el archivo correspondiente a la Dirección Nacional del Registro Oficial.
La firma del decreto lleva las rúbricas del presidente Javier Milei y del vocero presidencial Manuel Adorni, quien también ejerce funciones formales dentro del Ejecutivo.
El Gobierno habilitó y delineó el funcionamiento de la nueva Ventanilla Única de Pago Registral AutomotorNacionales01/12/2025
LA Ventanilla agrupa el pago de aranceles registrales, impuestos, tasas locales, sellos y multas de tránsito vinculados con trámites de radicación y transferencia de automotores.
La funcionaria oficializó su salida del Ministerio de Seguridad mediante una carta dirigida al presidente Javier Milei, difundida en redes sociales. Su renuncia será efectiva el 1° de diciembre y será sucedida por Alejandra Monteoliva.
Octubre dejó un fuerte saldo negativo en el turismo internacional: crecieron las salidas y cayeron las llegadasNacionales27/11/2025
El país registró un déficit de 549,7 mil visitantes por la diferencia entre entradas y salidas. Además, cayó el número de turistas internacionales respecto al 2024.
Whirlpool cierra su planta en la Provincia de Buenos Aires y desvincula a 220 trabajadoresNacionales26/11/2025
Otra empresa, de la larga lista que reducen personal ante la caída del consumo, decidió desvincular a los trabajadores de la planta Pilar, y de manera sorpresiva.
Argentina autoriza a China Eastern Airlines a operar vuelos regulares entre China y el paísNacionales26/11/2025
La Subsecretaría de Transporte Aéreo aprobó la operación de servicios internacionales de pasajeros y cargas de la aerolínea china en rutas entre ambos territorios, en el marco del acuerdo bilateral vigente.
ANSES recordó que la Libreta AUH 2025 puede presentarse online hasta el 31 de diciembreNacionales26/11/2025
Conocé cómo completar el trámite, requisitos, formularios válidos y cómo acceder al 20% retenido de la Asignación Universal por Hijo.
Papelón en redes: Scioli celebró récord turístico con una foto vieja de la Ruta 2 colapsadaNacionales23/11/2025
El secretario de Turismo reposteó una foto de 2024 para mostrar un supuesto colapso actual en la Ruta 2, camino a Mar del Plata, y quedó en evidencia en redes.
Avanza el sistema de alertas tempranas en celulares para emergencias y catástrofesNacionales20/11/2025
Se aprobó la adquisición de infraestructura por $12 mil millones para implementar AlertAR, un sistema de aviso de emergencia en celulares.
Un decreto reasigna competencias clave al Ministerio del Interior en el cual volverá a tener en sus manos la dirección del RENAPER. Además, redefine funciones del Ministerio de Seguridad Nacional que conduce Bullrich.
Comienza aplicarse el aumento en las tarifas del gas establecido por el Gobierno nacionalEconomía01/12/2025
Se trata de un aumento 7,50% que se aplicará a todos los usuarios de servicio completo y tendrá impacto directo en las próximas facturas.
Silvina Real, personal trainer de #Ushuaia denunció mediante un video en Facebook que el hotel #LosCauquenes le negó acceso y priorizó a turistas. “No somos bienvenidas las personas de Tierra del Fuego al hotel”, afirmó.
