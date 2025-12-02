Alejandra Monteoliva fue designada oficialmente como nueva Ministra de Seguridad Nacional

El presidente Javier Milei formalizó este lunes el relevo en el Ministerio de Seguridad Nacional mediante el Decreto 851/2025, que acepta la renuncia de Patricia Bullrich y nombra a Alejandra Monteoliva, magíster en Seguridad y con trayectoria en gestión pública, como nueva titular de la cartera.

Según la norma publicada este 1° de diciembre, la salida de Bullrich será efectiva desde el 2 de diciembre de 2025, fecha en la que también asumirá Monteoliva. El decreto agradece los servicios prestados por la ministra saliente y encomienda el archivo correspondiente a la Dirección Nacional del Registro Oficial.

La firma del decreto lleva las rúbricas del presidente Javier Milei y del vocero presidencial Manuel Adorni, quien también ejerce funciones formales dentro del Ejecutivo.